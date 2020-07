Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam lan tỏa bóng đá phong trào

Sau khá nhiều thời gian chờ đợi, giải bóng đá phong trào tranh Cup ông bầu Bảo Long 2020 đã chính thức khởi tranh tại sân bóng 252/38 đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12. Đặc biệt, đến với giải đấu, có sự góp mặt của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Minh Phương.



Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam, Nguyễn Minh Phương (hàng đứng, áo đen, giữa) tại lễ khai mạc. Ảnh: A.V

Nhắc đến tiền vệ Minh Phương, có lẽ nhiều người vẫn chưa quên được tình huống đội trưởng tuyển Việt Nam, có pha đá phạt như đặt để Công Vinh đánh đầu ghi bàn thắng vào lưới ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình, giúp các chàng trai áo đỏ lần đầu tiên mang về chức vô địch cho Việt Nam ở sân chơi khu vực Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup năm 2008.

Chia tay sự nghiệp bóng đá đỉnh cao, tiền vệ Minh Phương chuyển qua công tác huấn luyện. Song, việc thúc đẩy, phát triển và “truyền lửa” cho bóng đá phong trào luôn được tiền vệ tài hoa này quan tâm. Hình ảnh Minh Phương với nụ cười thân thiện đến với giải phong trào ông bầu Bảo Long được nhiều cầu thủ phủi trân trọng.



Ngay vòng khai mạc đã diễn ra những trận đấu hấp dẫn. Ảnh: A.VIÊN

Giải bóng đá tranh Cup Ông Bầu Bảo Long năm 2020 là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, xây dựng tinh thần đoàn kết và đẩy mạnh phong trào TDTT trên địa bàn.



Giải đấu năm nay có 16 đội bóng với hơn 350 vận động viên và huấn luyện viên trên địa bàn TP.HCM tham gia. 16 đội bóng sẽ được chia làm 4 bảng đấu, mỗi bảng sẽ chọn ra hai đội nhất nhì bảng vào tứ kết. Bốn đội thắng ở tứ kết sẽ giành vé vào bán kết. Hai đội thắng ở bán kết sẽ tranh ngôi vô địch Cúp ông bầu Bảo Long 2020, hai đội thua sẽ tranh hạng ba.

Ngay ở lượt trận đầu tiên, giải bóng đá futsal tranh Cup ông bầu Bảo 2020 có nhiều trận cầu kịch tính, hấp dẫn diễn ra. Đội của Ông Bầu Bảo Long nằm ở bảng C là Bảo Long FC đã dành chiến thắng trước Anh & Em FC với tỉ số 5-3.

Tại bảng A, NNC FC đánh bại Sơn Ca 8 FC 5-0, KTX SV Nguyễn Tất Thành chia điểm Thanh Tùng Sport 2-2.



Bảng B, BCH QS An Phú Đông thua Hoàng Vũ Cons 1-7, còn QT Vina thua Hoàng Ngân FC 0-9. Bảng C, CA phường An Phú Đông thắng Ecoe FC 5-1. Bảng D, Osimi FC thua DT Land 1-5, còn FC Nhà Thờ thắng FC Cầu Hai 8-1.