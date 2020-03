Đặng Văn Lâm 'thửa' slogan SEA Games chống COVID-19

Ở Thái Lan thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đang thực thi sứ mệnh “chiến sĩ trên mặt trận chống COVID-19”.

Đặng Văn Lâm đã chụp hình, làm clip gởi đi thông điệp “We Fight As One”, thông điệp của SEA Games 30 là “We Win As One”. Cả hai thông điệp đều nói lên sự đồng lòng, cùng nhau đoàn kết thống nhất thành một khối để cùng nhau chiến đấu và đi đến chiến thắng.



Đặng Văn Lâm thể hiện thông điệp.

Văn Lâm nói: “Bản thân tôi cũng như người hâm mộ và người dân Thái Lan hãy kiên nhẫn, đoàn kết và hợp tác với nhiều phương án khác nhau để tham gia cuộc chiến chống lại nạn dịch COVID-19”.

We Fight As One của Đặng Văn Lâm được lan tỏa trong toàn đội Muangthong Utd và các cầu thủ đã lan tỏa tiếp ra cộng đồng, người hâm mộ Thái Lan.

Thủ môn Đặng Văn Lâm còn kêu gọi mọi người hãy ở nhà vì chính sức khỏe của mình, gia đình và người thân trong hoàn cảnh dịch bệnh. Đặng Văn Lâm còn nói” Giữ an toàn cho mình bằng cách ở nhà”, “Ở nhà là an toàn cho bản thân”, “Ở nhà để ngăn chặn việc lây nhiễm, cứu thế giới”.

Văn Lâm cũng hy vọng cuộc chiếc chống ác mộng COVID-19 của loài người sẽ chóng kết thúc trong chiến thắng.