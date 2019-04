Để không còn cảnh 'quýt làm cam chịu'

Xử phạt lỗi tái phạm Ban Kỷ luật VFF xử phạt hành vi đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy ngày 21-4 với mức cao nhất 70 triệu đồng cho ban tổ chức sân và CLB Hải Phòng. Đồng thời đội Hà Nội thi đấu vòng tiếp theo trên sân nhà tiếp TP.HCM không có khán giả. Bên cạnh việc đề nghị xử lý nghiêm từ cấp trên Tổng cục TDTT, Ban Kỷ luật VFF đã đưa ra hình phạt cao cũng vì lỗi tái phạm của chính hai đội bóng này. Ở vòng 4 V-League, ban tổ chức sân Hàng Đẫy từng bị phạt 20 triệu đồng vì để khán giả SL Nghệ An đốt pháo sáng. Tương tự, ban tổ chức sân Hải Phòng cũng bị phạt tiền vì để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng gây mất an toàn, an ninh ở lượt đấu thứ năm.