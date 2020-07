Đội của những cựu danh thủ “out” trước bán kết

Vào giải cứ tưởng như Nghĩa Tình FC không những giành quyền vào chơi bán kết mà còn là ứng viên sáng giá nhất của danh hiệu vô địch giải Thiên Long TL-S2- Cúp SEAFOOD…thế nhưng họ đã bị “out” ngay vòng bảng.

Nghĩa Tình FC tập trung các hảo thủ như cựu tuyển thủ quốc gia Lê Sỹ Mạnh (Hà Nội T&T, Nguyễn Thành Long Giang (Đồng Nai), Lê Quang Hùng (The Vissai Ninh Bình), Dương Văn Tiến (TMN-CSG)…nhưng họ chỉ về thứ năm sau vòng bảng, đành vắng mặt ở bán kết.



Cuộc tái đấu giữa Quốc An- Quốc Michel (đỏ) và Đạt Tín Minions được đánh giá ưu thế nghiêng về đội áo đỏ. Ảnh: NGỌC TRÂM

Trong số các cựu cầu thủ vang bóng một thời này, còn lại Ngũ Chí Thắng (cựu cầu thủ TMN-CSG) khoác áo GM Holdings góp mặt ở bán kết.

Nhìn chất lượng của các đội góp mặt ở bán kết cho thấy, với một tập thể như Nghĩa Tình FC dù có nhiều cựu cầu thủ chuyên nghiệp tuy nhiên sự không đồng đều và thiếu ăn ý hoặc sức mạnh, sức bền và thể lực cũng như thời gian chơi cùng nhau không nhiều đều khó đánh bại được đối phương. Trong khi đó những đội thuần chất “phủi” như Quốc An- Quốc Michel, Đạt Tín Minions thể hiện rất ấn tượng về sức mạnh, sức bền, đấu pháp, mảng miếng, chiến thuật và những cá nhân có thể tạo đột biến.



Nhà báo, BLV giải đấu Trần Hải sẽ "chém gió" phần bình luận của hai trận bán kết chiều 5-7. Ảnh: NGỌC TRÂM

Hai trận bán kết chiều 5-7 trên sân Trung tâm thể thao Công an TP.HCM GM Holdings- FC The Sun (lúc 13 giờ 45) và Quốc An- Quốc Michel- Đạt Tín Minions (15 giờ 45) hứa hẹn những cuộc chạm trán nảy lửa.

Thực chất hai trận bán kết đều là những cuộc tái đấu, ở vòng bảng trận Quốc An- Quốc Michel- Đạt Tín Minions được xem là trận chung kết sớm , hai đội đã hòa nhau 0-0, bây giờ cả hai gặp lại nhau để giành quyền vào bán kết. Quốc An- Quốc Michel có lối chơi thiên về tấn công, nhưng nếu như chuyển sang phòng ngự-phản công, họ thể hiện cũng rất nét và mang nhiều yếu tố bất ngờ bởi đội này sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ cao.



Lịch thi đấu bán kết

Trong khi đó Đạt Tín Minions tỏ ra biết người biết ta, tôn trọng đối thủ. Tùy vào từng đối thủ Đạt Tín Minions có thể áp dụng bài vỡ khác nhau. Chiều nay nhiều khả năng Đạt Tín Minions lại nhập cuộc thận trọng và nặng phòng ngự, chực chờ cơ hội là trau chuốt để phản công ăn bàn, đây là thế mạnh của đội bóng này.

Theo nhận định của chúng tôi, khả năng là Quốc An- Quốc Michel sẽ thắng 1-0 để vào chơi chung kết.

Ở trận bán kết 1 trước đó, GM Holdings- gặp FC The Sun. Nhìn trên phương diện chung, GM Holdings lấn lướt hơn, Ngũ Chí Thắng sẽ dẫn dắt lối chơi toàn đội và đây có thể là chìa khóa để họ đánh bại FC The Sun.

FC The Sun xếp thứ tư chung cuộc sau vòng bảng với 5 điểm có được qua năm trận, trong khi đó GM Holdings nhất bảng với 12 điểm. Yếu tố vượt trội này phần nào do nói lên ưu thế ở trận bán kết này.

Nhật định GM Holdings sẽ thắng bại FC The Sun hai bàn cách biệt.