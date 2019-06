Futsal Thái Lan cũng… thua sốc

Cứ ngỡ như U-20 Thái Lan dễ dàng thắng đội bóng trẻ vô danh trên bảng đồ Futsal châu Á, không ngờ Afghanistan đã đánh bại Thái Lan 3-2 để dành quyền vào bán kết giải Futsal U-20 châu Á.



Afghanistan đã thể hiện cho Thái Lan thấy...sự xương xẩu của họ

Một trận thua khó giải thích của cường quốc Futsal châu Á như Thái Lan.

Chiều 18-6, nếu như U-20 Việt Nam thất thủ trước U-20 Indonesia 5-7 và bị loại cũng là…chuyện hình thường thôi thì sau đó vài giờ đồng hồ, Thái sụp trước Afghanistan mới là cú sốc thực sự.

Vẫn biết rằng, với Futsal, đó là những khoảnh khắc cùng với may mắn, nhưng Afghanistan là sự non trẻ, cầu thủ vẫn chưa được đào tạo tốt như Thái Lan và truyền thống Thái Lan cũng huy hoàng hơn nhiều so với Futsal Afghanistan, một đất nước luôn bất ổn về chính trị.



Afghanistan (đỏ) là ngựa ô của giải

Trước vòng tứ kết Futsal U-20 châu Á, theo tính toán qua các “nhánh thi đấu” thì sẽ có một đại diện Đông Nam Á ở chung kết. Bởi cặp đấu tứ kết Việt Nam- Indonesia tất nhiên sẽ có một đại diện Đông Nam Á có mặt ở bán kết.

Cùng với đó, chẳng ai ngờ Afghanistan lại đánh bại Thái Lan mà người ta chỉ nghĩ Thái Lan thắng dễ đối thủ để sẽ có cặp đấu Đông Nam Á tiếp ở bán kết là Indonesia và Thái Lan…



Cuộc chạm trán giữa Afghanistan và Indonesia ở bán kết sẽ rất căng

Và tất nhiên như thế thì có một “nửa trận” chung kết là có đội Đông Nam Á. Nhưng cuối cùng…mọi chuyện đã “thoát qua khe cửa hẹp” và hiện nay trên lý thuyết Đông Nam Á có nguy cơ không góp mặt ở chung kết nếu Indonesia thua Afghanistan ở bán kết.

Điều đáng nói là giữa lúc bóng đá Thái Lan đang trong cơn suy thoái thì Futsal của họ không cứu vãng nổi trước làn sóng chỉ trích của người hâm mộ. Việc U-20 Thái Lan mà bị Afghanistan loại ở vòng Knock out thì thật không thể giải thích được dù hoàn cảnh thế nào.

+ Vòng bán kết ngày 20-6:

Afghanistan- Indonesia (18 giờ)

Iran-Nhật Bản (21 giờ)