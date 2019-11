Gặp Việt Nam, truyền thông UAE gây áp lực với HLV Van Marwijk

Vô hình chung tất cả những bài báo đó đã đặt áp lực cực lớn lên cựu HLV tuyển Hà Lan trước khi đối đầu với Việt Nam tối nay (14-11).



Omar Abdulrahman cho rằng lẽ ra UAE đang trên đỉnh bảng G.

Hầu hết các báo UAE đều cùng nhìn nhận rằng, trận làm khách trước Việt Nam thách thức hơn cả trận trước Thái Lan mà UAE thua 1-2.

Trang Arab News nhắc nhở rằng, HLV Bert Van Marwijk phải nhớ rằng, vì sao trước đây UAE đã “trảm” chiến lược gia giỏi người Ý Alberto Zaccheroni.

UAE muốn mời Van Marwijk, người từng đưa Hà Lan vào đến trận chung kết World Cup 2010 là để đưa tuyển UAE có mặt tại World Cup lần thứ hai sau lần thứ nhất ở Italy 90. Ông Van Marwijk phải biết rằng, việc giúp UAE góp mặt tại Qatar 2022 là nhiệm vụ hàng đầu. Nó sẽ khẳng định tài năng của HLV ở giai đoạn hiện nay…

Nhiệm vụ của Van Marwijk là đưa UAE đến Qatar 2022 chứ không chỉ đánh bại tuyển Việt Nam.

Tất cả các trụ cột của tuyển UAE, từ Omar Abdulrahman, đến Ahmed Khalil đều thổ lộ rằng, lẽ ra hiện nay UAE đang dẫn đầu bảng G chứ không phải đứng thứ ba sau Thái Lan và Việt Nam.

Những trụ cột của tuyển UAE lẫn HLV Van Marwijk đều cho rằng, lẽ ra với thế trận UAE tạo ra trong trận gặp Thái Lan thì họ phải thắng chứ không phải thua. Nhưng vì thiếu may mắn và những khoảnh khắc không ủng hộ đội khách mà UAE đã bại trận.



Ahmed Khalil sẽ bị "chăm sóc" kỹ tối nay?

Tất cả các thành viên UAE đều cho rằng, bảng G là một bảng đấu cực nặng và thách thức. Không có đối thủ không có khát khao, cứ mỗi trận đấu bảng G diễn ra là đội nào cũng mong chiến thắng, mong có điểm.

Đó là điều cực kỳ khó chịu cho những đội được đánh giá cao như UAE. UAE được xem là “ông trùm” của bảng G nên họ lại càng chịu áp lực nhiều hơn từ bốn đội Đông Nam Á cùng bảng, đội nào cũng nêu mục tiêu đánh bại UAE.

Các tờ báo UAE đều khẳng định, Việt Nam là đối thủ rất khó chịu với một thế hệ cực kỳ xuất sắc và giàu bản lĩnh, kinh nghiệm quốc tế, lối chơi rất khoa học, chắc chắn khi tập thể này sở hữu nhiều cá nhân có kỹ thuật và lanh lẹ.

Báo chí UAE hỏi vị HLV 67 tuổi người Hà Lan rằng liệu đối đầu với Việt Nam UAE có thay đổi cách chơi so với trận thua Thái Lan 1-2? HLV Van Marwijk cho rằng, không phải thay đổi gì cả, ông vẫn trung thành phong cách chơi của UAE. Vì các trận đấu vừa qua, UAE đã thể hiện rất tốt, còn trận thua Thái Lan chỉ là do kém may mắn. "Tôi vẫn luôn trung thành phong cách chơi của mình", Van Marwijk nói.