Hai CLB Việt Nam đã có “vốn” và “lãi”

Tối 11-3, lượt đi vòng bảng AFC Cup 2020 đã kết thúc. Theo đó cả hai đại diện Việt Nam là TP.HCM và Than Quảng Ninh như đang lấy cả “vốn” lẫn “lãi”.

Vì sao? Do dịch CODID-19, AFC xáo trộn lịch đấu, theo đó hai CLB trên của Việt Nam toàn đá nửa giai đoạn vòng bảng với ba trận đầu đều sân khách. Nhưng cả hai đội thể hiện phong độ và bản lĩnh rất tốt.



Than Quảng Ninh (áo đỏ) đá hết ba trận sân khách và nhì bảng G.

Sau ba trận lần lượt sang Myanmar, Singapore, Lào làm khách, TP.HCM đang duy trì ngôi đầu bảng F với 7 điểm. Trong khi đó Than Quảng Ninh cũng lần lượt sang Indonesia, Philippines và Campuchia đá và đang xếp thứ nhì bảng G. Than Quảng Ninh thua đội nhất bảng này là Ceres Negros (Philippines) đúng một trận thắng (4 điểm so với 7 điểm). Lượt đi Than Quảng Ninh có trận hòa 2-2 với Ceres Negros.



TP.HCM cũng đá đủ ba trận sân khách và đang dẫn đầu bảng F.

HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh nêu quyết tâm rằng, lượt về với ba trận sân nhà, nhất định thầy trò ông sẽ đòi nợ được trận thua ngược Bali Utd 1-4 ở lượt đi.

Đối thủ cộm cán của Than Quảng Ninh ở bảng G để tranh ngôi vô địch bảng vẫn là Ceres Negros, đó là một đối thủ xương xẩu. Những năm qua, Hà Nội gặp Ceres Negros rất khó “nuốt” vì đội này tập hợp những tuyển thủ Philippines gốc Âu chơi rất quái, khỏe và khoa học.



Tuy nhiên mùa này Ceres Negros không mạnh như những năm trước vì nhiều cầu thủ giỏi đã bị các CLB Thai- League “rút ruột”. Bây giờ, họ còn lại ba gương mặt sáng giá là nhạc trưởng Stephan Schrock, Porteria và Maranon.

Khả năng lượt về trên sân nhà Than Quảng Ninh có nhiều khả năng đánh bại Ceres Negros. Trong khi đó, Bali Utd có phong độ chập chờn, họ vừa thua Ceres Negros chiều 11-3 đến 0-4.



Than Quảng Ninh trong trận đánh bại Preah Khan Reach Svay Rieng 4-1.

Ở bảng F, TP.HCM dù đá ba trận sân khách nhưng đang giữ ngôi đầu. Lượt về vào giữa tháng tư, TP.HCM lần lượt tiếp Lao Toyota, Yangon Utd và Hougang Utd. Lấy trọn 9 điểm trên sân Thống Nhất là điều thầy trò HLV Chung Hae-seong làm được.

AFC Cup 2020 cũng như 2019, Đông Nam Á có ba bảng đấu, kết thúc vòng bảng chọn ba đội đầu bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào tranh bán kết, chung kết, chọn ra nhà vô địch ASEAN đi tranh tiếp với các khu vực khác.

Hiện nay Hà Nội và B. Bình Dương lần lượt là nhà vô địch và á quân khu vực ASEAN của AFC Cup.