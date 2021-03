HLV lão làng Petrovic mắc mưu Chu Đình Nghiêm

HLV Petrovic lão làng từng đưa đội Sao đỏ Beograd vô địch Cúp C1 châu Âu năm 1991, nhưng có thể đã mắc mưu HLV Chu Đình Nghiêm.

Chắc chắn dẫn quân Thanh Hóa đến Hàng Đẫy làm khách trước Hà Nội cực mạnh ở vòng 4 V-League, HLV lão làng Petrovic sẽ chơi phòng ngự phản công. Nhưng như chực chờ sẵn, Hà Nội “đánh úp tâm lý” đội khách bằng việc tung đòn liên hoàn, tấn công liên hoàn và dồn dập ngay từ phút đầu trận...khiến Thanh Hóa trở lại không kịp. Thủ môn Thanh Diệp của Thanh Hóa liên tục gặp áp lực cực lớn vì hàng phòng ngự Thanh Hóa hầu như hoảng loạng trước sức ép liên tục.



Hoàng Vũ Samson (giữa) ghi bàn danh dự cho Thanh Hóa. Ảnh: Báo BĐ

Hai bàn thắng của Hà Nội được các học trò HLV Chu Đình Nghiêm ghi chóng vánh trong vòng 3 phút (phút thứ 4 đến thứ 6) do công của Văn Đại và Bruno Cunha. Giữa thời gian hai bàn thắng này lẽ ra Hà Nội còn được hưởng một quả phạt đền khi Văn Xuân đột nhập vòng cấm rồi tạt bóng tầm thấp vào trung lộ, Mpasi của Thanh Hóa vụng về để bóng chạm tay, nhưng trọng tài từ chối trước... đòi hỏi phạt đền của nhiều cầu thủ Hà Nội.

Thanh Hóa choáng váng ngay những phút đầu bằng những tình huống bủa vây và liên tục áp sát cầu môn của các cầu thủ Hà Nội.



SL Nghệ An (vàng) có chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh. Ảnh: VPF

Hai tiền đạo Samson và Gramoz bị cô lập nơi tuyến trên của Thanh Hóa. Gramoz, một “sát thủ” nhưng hôm nay bị cô lập và mờ nhạt đến độ bị thay ra sớm.

Đến phút 35 thì Samson có bàn rút ngắn cho Thanh Hóa từ pha phạt góc, bóng chuyền vào sát mặt cầu môn Tấn Trường...trong tình huống lộn xộn này, Samson đã đưa được bóng vào lưới. 2-1 cũng là tỉ số hiệp 1.



Bruno Cunha có cú đúp giúp Hà Nội đánh bại Thanh Hóa 3-2. Ảnh: Báo BĐ

Sang hiệp 2, cụ thể phút 63, Bruno Cunha hoàn thành cú đúp bằng việc đội đầu cận thành từ pha lật cánh của Văn Kiên giúp Hà Nội gia tăng cách biệt 3-1.

Bàn thắng thứ hai của Bruno và là thứ ba của Hà Nội trong trận cắt đứt nỗ lực tìm bàn san bằng của Thanh Hóa.

Tuy nhiên phút bù giờ thứ nhất, Đình Tùng có bàn rút ngắn 2-3 cho Thanh Hóa, nhưng nỗ lực có điểm của đội khách vẫn bất thành.

Ở trận vòng bốn trước đó, SL Nghệ An có chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh. Bàn thắng duy nhất trận do công Bruno Henrique ghi phút 30.