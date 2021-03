Ưu thế chủ nhà Đấu sớm vòng 5 V-League ngày 23-3, SHB Đà Nẵng sau trận thua trên sân Quy Nhơn sẽ phải gồng mình tìm cơ hội mới trước SL Nghệ An (VTV6 trực tiếp 17 giờ). Thiệt thòi của đội khách là vắng Xuân Mạnh do thẻ phạt khiến cho hàng thủ giảm đi sức mạnh. Bất chấp SL Nghệ An vừa có trận thắng Than Quảng Ninh 1-0 thì khi đến sân Hòa Xuân, họ vẫn ở thế kèo dưới và việc lấy 1 điểm cũng là thành công. Trận còn lại, Nam Định sau cú thua ngược Viettel 1-2 chắc chắn chịu nhiều sức ép hơn khi tiếp tục đá trên sân nhà Thiên Trường (Thethao TV trực tiếp 18 giờ) tiếp T. Bình Định - đối thủ vừa có trận thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng trên sân Quy Nhơn. Với điểm tựa sân Thiên Trường cùng dàn cổ động viên đông đảo cuồng nhiệt, Nam Định có thể không cho đối thủ ca khúc khải hoàn. TT