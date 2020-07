Lưu Ngọc Hùng ‘dẫn đội’ vào chung kết

Hai trận bán kết giải bóng đá Thiên Long - TL2 - Cúp SEAFOOD đã kết thúc ngày 5-7, đội trưởng Lưu Ngọc Hùng (cựu cầu thủ TMN - CSG) chỉ huy hàng ngự GM Holdings chơi rất tốt để đánh bại FC The Sun 1-0 giành quyền tranh ngôi vô địch.

“Một nửa còn lại” của trận chung kết là Đạt Tín Minions. Đội này đã đánh bại ứng viên vô địch Quốc An - Quốc Michel 5-4 ở loạt luân lưu sau thời gian thi đấu chính thức hòa nhau không bàn thắng.



Lưu Ngọc Hùng (bìa phải) dù hơn tuổi đồng đội nhưng kinh nghiệm chỉ huy tốt cho phòng ngự GM Holdings.

Có chút tiếc nuối cho Quốc An- Quốc Michel vì đây là một tập thể rất đều, chơi ăn ý cùng nhau nhiều năm, lực lượng dự bị cũng tương đồng với đội hình xuất phát, lại sở hữu nhiều nhân tố có thể tạo đột biến, những cá nhân giỏi kỹ thuật, tốc độ cao và chớp cơ hội nhanh. Song một chiều kém may mắn, Quốc An - Quốc Michel đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn, trong đó có hai pha bóng họ dứt điểm đã làm bó tay thủ môn của Đạt Tín Minions nhưng xà ngang lại cứu thua.

Quốc An - Quốc Michel thể hiện sự lấn lướt hơn bằng lối chơi “cơ bắp” hơn, nhưng lại kém may mắn. Trong khi đó Đạt Tín Minions vẫn là một đội có chiều sâu trong thể hiện trước từng đối thủ, cách thể hiện của họ rất khó lường. Điều đó là “chìa khóa” giúp họ thành công ở thời gian thi đấu chính thức.



Tuấn Vinh (8), một "cầu nối" tấn công - phòng ngự của đội Đạt Tín Minions.

Hai đội đã gặp nhau ở vòng bảng (hòa 0-0), vào bán kết lại tái đấu, Đạt Tín Minions “siết hơn” những ngôi sao, những cầu thủ có thể tạo đột biến của Quốc An - Quốc Michel. Hậu vệ của Đạt Tín Minions chơi rất cứng rắn, điều này làm cho những cầu thủ hay như Hải Thịnh, Văn Quý của Quốc An - Quốc Michel khó tiếp cận cơ hội ăn bàn và khó dùng kỹ thuật cá nhân đi bóng. Triệt được thế mạnh này của đối phương, Đạt Tín Minions đã phần nào thành công.

Cuối cùng hai đội dẫn nhau đến loạt luân lưu đầy may rủi. Ở “loạt đấu súng” này, các cầu thủ Đạt Tín Minions sút thành công 5 lần, trong khi Quốc An - Quốc Michel có một quả bị thủ môn bắt gọn.



Fan của Quốc An - Quốc Michel cổ vũ rất chuyên nghiệp.

Ở trận bán kết trước đó giữa GM Holdings và FC The Sun, dù đội bóng của Lưu Ngọc Hùng được đánh giá cao hơn, song “kèo dưới” FC The Sun đã cho đàn anh GM Holding “lên bờ xuống ruộng” mới thắng nổi tỉ số tối thiểu 1-0. FC The Sun vượt qua vòng bảng với trị trí thứ tư, vị trí cuối cùng đoạt vé vào bán kết với 5 điểm có được, còn GM Holdings nhất bảng có 12 điểm, song FC The Sun càng chơi càng hay nhờ sức trẻ và sự quyết tâm.



Dù trời mưa, nhưng khán giả đến xem rất đông.

Ở trận đấu này, cựu cầu thủ TMN-CSG Lưu Ngọc Hùng mang băng đội trưởng chỉ huy hàng phòng ngự GM Holdings vô hiệu hóa tất cả các pha dàn xếp và đột phá của FC The Sun. GM Holdings ghi bàn duy nhất trận ở hiệp 1 do công Tiến Dybala.

Như vậy trận chung kết giữa GM Holdings và Đạt Tín Minions diễn ra lúc 15 giờ ngày 11-7 là thách thức cực lớn cho Đạt Tín Minions bởi phía bên kia, ngoài Lưu Ngọc Hùng, còn có Ngũ Chí Thắng, Văn Tuấn, Ngọc Điểu…

Trước trận chung kết là trận đấu thiện nguyện giữa Liên quân PTV SG và FC81-HLV và Hiệp hội các ông bầu bóng đá phủi, bóng lăn lúc 13 giờ 30.