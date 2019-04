Ngán ngẩm bạo lực sân cỏ

Nguyên do trong trận hòa 0-0 với U-17 Hebei China Fortune, cầu thủ Đức Anh đánh nguội đội trưởng Zheng Haokun do nghĩ là đồng đội bị chơi xấu. Cú đấm khiến Haokun phải nhập viện may sáu mũi ở mí mắt.



Ngay lập tức, Đức Anh bị truất quyền thi đấu và bị treo giò hết giải. Mặc dù ngay hôm sau, Đức Anh và ban huấn luyện U-17 Hà Nội đã đến xin lỗi Haokun và được chấp nhận nhưng vẫn để lại ấn tượng xấu ở một giải đá tập trẻ.

Ngay cả sân chơi người lớn cũng xấu xí, như trong các trận đấu muộn V-League chiều 14-4 thiếu hấp dẫn về chuyên môn nhưng thừa bạo lực. Ngoại binh Santos Marcio trên sân Vinh đã giật chỏ vào mặt Đinh Tiến Thành khiến trọng tài Ngô Quốc Hưng rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu. Chơi ở thế thiếu người, may mắn cho SL Nghệ An vẫn có bàn thắng duy nhất vào lưới Thanh Hóa do công Hồ Khắc Ngọc ghi trên chấm 11 m.

Còn ở sân Lạch Tray, trọng tài Trần Trung Hiếu đã phải hai lần rút thẻ đỏ đuổi Hữu Phúc (Hải Phòng) và Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng) ra khỏi sân vì chơi xấu. Đáng nói hơn là trận hòa 1-1 này vài lần bị gián đoạn do cầu thủ hai đội va chạm dẫn đến xô xát nhau lẫn cái cách phản ứng trọng tài vô lối.

Các trận đấu ở vòng 5 V-League có những kết quả bất ngờ như TP.HCM qua mặt trên sân khách B. Bình Dương 3-2, chủ nhà HA Gia Lai thắng đối thủ được đánh giá mạnh hơn Than Quảng Ninh 3-2, Viettel thắng Nam Định 1-0. Xếp đầu bảng là TP.HCM với 13 điểm sau năm trận, cuối bảng là Thanh Hóa mới có 2 điểm.