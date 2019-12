Nhiều môn ở SEA Games 30 phải dời lịch thi đấu vì bão

Bão nhiệt đới Kammuri khi vào lãnh thổ Philippines có tên địa phương là Tisoy đang áp sát đất liền Philippines. Một số địa điểm thi đấu, nhất là vịnh Subic nơi có nhiều môn tranh tài SEA Games trên biển như lướt ván, lướt sóng, lướt buồm đã phải dời lịch thi đấu vì mưa to, gió lớn.



Đường đi mới nhất của bão Kammuri được Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines thông báo sáng 2-12.

Bản tin sáng 2-12 của Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết Tisoy đang áp sát đất liền Philippines, vào trực diện khu vực miền Trung, trong đó có vịnh Manila, vùng đảo Luzon.

Hiện nay Tisoy đang di chuyển từ hướng đông trên biển vào đất liền với tốc độ 20 km/giờ.

Lúc 7 giờ sáng 2-12, bão cách đất liền 275 km về phía đông, sức gió vùng gần trung tâm bão 150 km/giờ, vùng trung tâm 185 km/giờ.

Vào tối nay (2-12) và sáng sớm mai, Tisoy sẽ tràn vào đất liền. Hiện nhiều vùng phía đông của Philippines đã có mưa to, gió lớn. Học sinh một số nơi được nghỉ học, nhiều chuyến bay từ sân bay quốc tế Manila về các vùng phía đông bị hủy và dời do mưa to, gió lớn.

Đường đi của bão dự đoán là xuyên thẳng qua vùng đảo miền Trung Philippines và quần đảo Luzon, trong ngày 3 và 4-12 sẽ có mưa to, gió lớn.