(PLO)- Chiều ngày 2-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phối hợp với Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk điều tra, bắt và xử lý 12 đối tượng trong vụ án mạng xảy ra huyện Cư M’gar.

(PLO)- Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), được điều động đến Công an Hậu Giang, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc.