Pháo sáng: Chẳng lẽ cứ thu tiền phạt rồi bất lực!

(PL)- Cả chục năm qua, bóng đá Hải Phòng từng bị xử phạt nhiều lần do cổ động viên có hành vi đốt pháo sáng gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trận đấu nhưng đến lúc này VFF mới dò dẫm đi tìm nguyên nhân.