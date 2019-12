Quả bóng vàng 2019: Khó và căng vì có nhiều VĐV xứng đáng

Tham gia cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2019 năm nay có gần 190 đại biểu gồm các nhà quản lý, điều hành bóng đá, các chuyên gia bóng đá, HLV, thủ quân các đội tuyển, CLB chuyên nghiệp, futsal, các đội nữ, cùng phóng viên các báo, đài trên cả nước…

Ban tổ chức gửi kèm bản điều lệ, danh sách các ứng viên đề cử được tổng hợp từ đề cử của các chuyên gia bóng đá, các đồng nghiệp ở sáu hạng mục của cuộc bầu chọn năm nay gồm: Quả bóng vàng nam; Quả bóng vàng nữ; Quả bóng vàng Futsal; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc.



Ngoài danh sách đề cử được gửi đi, các đại biểu có thể bầu chọn những cầu thủ xuất sắc khác nằm ngoài danh sách với điều kiện phải phù hợp với tiêu chí, điều lệ của giải thưởng.



Bóng đá Việt Nam 2019 có quá nhiều gương mặt xứng đáng được tôn vinh.

Gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức sẽ diễn ra vào tối 13-2-2020 tại TP.HCM.

Danh sách đề cử các hạng mục Quả bóng vàng Việt Nam 2019:

+ Quả bóng vàng nam (theo thứ tự A, B, C): Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai); Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng); Nguyễn Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội); Bùi Tiến Dũng (Viettel); Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Anh Đức (B. Bình Dương); Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải (Viettel); Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC); Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel); Phạm Đức Huy (Hà Nội); Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh); Đặng Văn Lâm (Muangthong Utd); Nguyễn Tiến Linh (B. Bình Dương); Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội); Trần Nguyên Mạnh (SLNA); Nguyễn Công Phượng (Sint Triudense); Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); Hoàng Vũ Samson (Quảng Nam); Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai); Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh); Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP.HCM); Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai).

+ Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam); Nguyễn Thị Thúy Hằng (Than Khoáng Sản Việt Nam); Chương Thị Kiều (TP.HCM); Trần Thị Hồng Nhung (Phong Phú Hà Nam); Huỳnh Như (TP.HCM); Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM); Thái Thị Thảo (Hà Nội); Nguyễn Thị Bích Thùy (TP.HCM); Nguyễn Thị Vạn (Than Khoáng Sản Việt Nam); Phạm Hải Yến (Hà Nội).

+ Quả bóng vàng Futsal: Nguyễn Hoàng Anh (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa); Mai Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa ); Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam); Khổng Đình Hùng (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa); Lương Thái Huy (Sahako); Trần Thái Huy (Thái Sơn Nam); Nguyễn Minh Trí; Vũ Đức Tùng (Thái Sơn Bắc); Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam); Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam).

+ Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Bruno Cantanhede (Viettel); Memovic Damir (SLNA); Andre Diego Fagan (Hải Phòng); Pape Omar Faye (Hà Nội); Rimario Allando Gordon (Thanh Hóa); Pereira Diogo Junior (Dược Nam Hà Nam Định); Jeremie Dwayne Lynch (Hải Phòng); Pedro Paulo (CLB Sài Gòn); Dyachenko Rodion Sergey (Than Quảng Ninh).

+ Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC); Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam); Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng); Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng); Trần Danh Trung (Viettel).

+ Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Nguyễn Thị Trúc Hương (Than Khoáng Sản Việt Nam); Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM); Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội); Cù Thị Huỳnh Như (TP.HCM); Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội).