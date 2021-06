(PLO)- Chuyên gia, công nhân, người lao động tự do di chuyển bằng phương tiện cá nhân phải tuân thủ nghiêm việc đo thân nhiệt, khai báo y tế tại chốt kiểm dịch.

(PLO)- Bị công an xử phạt vì vi phạm phòng chống dịch, người đàn ông lẻn vào trụ sở UBND phường, đốt cháy 2 chiếc ô tô để trả thù.

(PLO)- 300 học viên Trường Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân tình nguyện hỗ trợ Công an TP.HCM đảm bảo an ninh, đẩy lùi dịch bệnh.