Quốc An - Quốc Michel và “Thay đổi cuộc chơi”

CP là một nhãn hàng thể thao nổi tiếng trong giới bóng đá phủi. Trong buổi lễ ra mắt áo đấu CP của CLB Quốc An - Quốc Michel, lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết: “Thực tế chúng tôi chọn Quốc An - Quốc Michel để tài trợ áo đấu là vì đó là một CLB mạnh, chơi đúng chất…phủi. Đội đã thu hút nhiều cầu thủ hay trong làng bóng đá phủi” như Hồng Long (hay còn gọi Long “củi”), một cầu thủ nổi tiếng đá giỏi trong làng bóng đá phủi”.



Lãnh đạo Quốc An - Quốc Michel phát biểu tại buổi lễ xuất quân và lễ ra mắt áo đấu mới. Ảnh: THANH HẬU

Ngày ra mắt áo đấu, cựu tuyển thủ Lê Quang Hùng và cầu thủ Phạm Văn Thành của CLB TP.HCM, người đóng góp một trong ba bàn thắng cho TP.HCM ở trận thắng SL Nghệ An 3-1 tại Vinh ở vòng 6 V-League cũng góp mặt.

Quốc An - Quốc Michel đang tham dự giải Thiên Long 2020- SEAFOOD Cup. Đội không những đã đặt chân vào bán kết mà còn là ứng viên vô địch giải đấu này. Nhìn cách đội bóng thể hiện cứ như là một đội chơi giải hạng nhì, hạng nhất vậy, cầu thủ to khỏe, lối chơi rất hiện đại, đồng đều, ăn ý do nhiều năm chơi cùng nhau.

Tất cả những lý do trên mà thương hiệu mạnh về sản xuất áo thể thao CP đã tìm đến với Quốc An - Quốc Michel. CP tài trợ cho đội này áo đấu, áo quần di chuyển, tập luyện và túi xách.