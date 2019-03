Sút thủng lưới nhà, đá bay niềm tin

Trong trận khai màn Cúp Quốc gia trên sân Bình Phước, cầu thủ Văn Quân bất ngờ đá phạt đưa bóng bay thẳng vào lưới nhà từ khoảng cách hơn 20 m. Thủ môn Minh Nhựt không bao giờ tính đến tình huống dở khóc dở cười vì không ai sút ngược về cầu môn nhà thay vì phát bóng lên cho đồng đội tổ chức tấn công.



Không công nhận “bàn thắng”

Trọng tài đã không công nhận bàn thắng mà cho đội Bình Phước hưởng quả phạt góc, do luật quy định không tính bàn thắng nếu quả đá phạt trực tiếp đưa bóng thẳng về cầu môn đội đá phạt. FIFA đã nghĩ ra và áp dụng tình huống này nhằm ngăn ngừa hành vi “đốt lưới nhà” khi cầu thủ muốn đội nhà cố tình thua để hưởng lợi sau đó hoặc bán độ.

Pha bóng quái đản ấy diễn ra phút 39 khi tỉ số là 0-0. Sau đó hai đội hòa nhau 2-2 và Cần Thơ thua 7-8 trên chấm luân lưu 11 m.

Đội trưởng Văn Quân ngây thơ lý giải do… vấp cỏ khi thực hiện cú sút phạt đưa bóng lên trên và gió lớn nên bóng bay ngược lại vào lưới. Văn Quân khẳng định mình không tiêu cực mà đơn thuần chỉ là tai nạn. Tương tự, HLV Nguyễn Thanh Danh của đội Cần Thơ lão luyện trong nghề cũng nói: “Có hai yếu tố dẫn đến pha bóng nhạy cảm này. Thứ nhất, gió xoáy trên sân Bình Phước rất mạnh, thổi rung cả khu vực kỹ thuật nên cuốn quả bóng bay ngược về khung thành. Vấn đề thứ hai là động tác của Văn Quân sai kỹ thuật do vừa trở lại sau chấn thương và cách phối hợp không hiểu ý nhau với thủ môn Minh Nhựt”.

Nghe giải thích của những người trong cuộc, bất kỳ ai cũng có cảm giác không lọt lỗ tai và không thể hiểu nổi. Văn Quân nếu có kỹ thuật vụng về thì chắc đã không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, lại còn mang băng thủ quân. Còn nếu chấn thương chưa ổn định sao lại để Văn Quân ra sân suýt làm hại đội nhà ngoài ý muốn (luật mới không công nhận bàn thắng)?

Và nếu đúng là gió mạnh gây lốc xoáy trên sân, làm đổi hướng bóng 180 độ kiểu đó thì lỗi này thuộc về giám sát bởi không hủy trận đấu khi không đủ điều kiện tổ chức một trận đá bóng.



Nỗi thất vọng của Văn Quân sau cú sút thủng lưới nhà dù trọng tài không công nhận bàn thắng. Ảnh: LĐ



Từ khoảng cách hơn 20 m, Văn Quân đá phạt đưa bóng vào lưới nhà. Ảnh: PV

Từng có những pha “đốt lưới nhà”

Sân bóng Việt Nam từng có những pha “đốt lưới nhà” như năm 1997, Lã Xuân Thắng ghi bàn vào lưới đội nhà Công An Hà Nội để thua An Giang 3-4 trên sân Hàng Đẫy. Hay tuyển thủ Effendi của Indonesia tự sút thủng lưới nhà năm 1998 khi thua Thái Lan 2-3 trên sân Thống Nhất để không phải bay ra Hà Nội gặp đội chủ nhà Việt Nam ở bán kết. Cả hai tình huống đá phản lưới nhà ấy đều diễn ra phút cuối trận và đều đạt mục đích thua cuộc do chủ ý tiêu cực. Dĩ nhiên là cả hai cầu thủ bán độ này cùng bị treo giò vĩnh viễn.

Cũng có lập luận về trường hợp của Văn Quân chỉ là lỗi vô tình chứ không cố ý, vì không ai dại đến mức diễn trò tiêu cực quá lộ liễu như thế. Tuy nhiên, sự bất thường từ pha bóng chưa có kết luận chính thức từ các nhà làm giải hay thậm chí là cơ quan an ninh thì chưa thể nói có tiêu cực hay không.

Văn Quân có khóc vì hối lỗi và ban huấn luyện Cần Thơ cũng hứa sẽ xử phạt để làm gương nhưng pha sút thủng lưới nhà kỳ lạ chắc chắn đá bay niềm tin của người yêu bóng đá Việt Nam.