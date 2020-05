Tai nạn ở đèo Le và cảnh báo của phó chủ tịch liên đoàn

Tai nạn xảy ra khi các tay đua qua đỉnh đèo và đổ dốc với tốc độ cao. Hơn 10 VĐV và một nhà báo chạy mô tô theo đoàn đua đã bị ngã. Một số tay đua sau khi được trợ giúp đã cố gắng quay trở lại đường đua với chân tay rướm máu. Số còn lại, trong đó có tay đua đang giữ áo trắng (VĐV trẻ xuất sắc nhất) Võ Thanh An đã phải lên xe cứu thương vì bị gãy ngón tay. Cùng số phận với Thanh An, những VĐV không thể thi đấu tiếp chặng 6 có Nguyễn Minh Thiện, Phan Thanh Tấn Tài, Nguyễn Huỳnh Ngọc Long… bị chấn thương vùng ngực và cổ tay, cổ chân, không thể thi đấu.



Những hình ảnh tai nạn tại đèo Le. Ảnh: HUỲNH VĂN THUẬN

Nói về độ nguy hiểm của đèo Le, Phó Chủ tịch Liên đoàn Mô tô Xe đạp Việt Nam, ông Ngô Quang Vinh, đã chia sẻ trên mạng xã hội sau khi tai nạn xảy ra: “Chinh phục đèo Le - điểm đến hấp dẫn của du lịch Hội An. Đèo Le nằm cách ngã ba Hương An 30 km về phía tây, du khách vượt qua những cung đường đèo dốc quanh co tưởng chừng như chỉ gặp trên các cung đường của Tây Bắc thuộc tuyến đường DT611 là du khách đã đặt chân đến đèo Le - một trong những địa điểm du lịch Hội An thú vị cho các phượt thủ.

Đèo Le là một đoạn đường dài chừng 7 km, vắt qua vai núi Hòn Tàu, có độ dốc cao 500 m, là đường giao thông quan trọng, nối liền vùng trung và vùng tây Quế Sơn. Nơi đây sườn dốc cao, hiểm trở, vực sâu, đá lởm chởm nên chỉ dành cho những người ưa phiêu lưu mạo hiểm và thích khám phá” (trích theo Cẩm nang du lịch Việt Nam).

Tính đến nay đã có hai cuộc đua xe đạp thành tích cao chinh phục đèo Le với hệ quả không mong đợi!

Vì vậy, rất mong ban tổ chức các giải đỉnh cao không nên mạo hiểm tiếp tục đưa cung đường này vào lộ trình thi đấu chính thức...”.