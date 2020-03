Than Quảng Ninh lên ngôi nhì bảng giải châu lục

Trận đấu vừa kết thúc trên sân vận động quốc gia Olympic ở Phnom Penh. Theo đó, Than Quảng Ninh đã đánh bại Preah Khan Reach Svay Rieng 4-1 để tạm leo lên ngôi nhì bảng G, AFC Cup.



Thủ môn Tuấn Linh bật cao phá bóng.

Preah Khan dù là nhà vô địch của Campuchia nhưng so với Than Quảng Ninh có lẽ còn một khoảng cách khá lớn. Cầu thủ Campuchia thể lực còn kém, sang hiệp 2 hầu như họ đi bộ, trong khi đó các cầu thủ Than Quảng Ninh giữ bóng rất tốt khiến Preah Khan không làm chủ được cuộc chơi.

Hải Huy là người mở điểm cho đội khách Than Quảng Ninh ở phút 36. Đến cuối hiệp 1, ngoại binh Mbarga có bàn san bằng cho chủ nhà Preah Khan.



Lastro (22) góp một bàn cho Than Quảng Ninh.

Sang hiệp 2, cầu thủ Preah Khan xuống sức rất nhanh, trong khi đó các học trò HLV Phan Thanh Hùng giữ bóng nhiều, ban-bật nhỏ khiến các cầu thủ Preah Khan loạng choạng.



Than Quảng Ninh ghi thêm ba bàn nữa do công Neven Lastro (phút 57), Jermie Lynch (phút 77) và Đào Nhật Minh “đóng đinh” trận đấu phút 86 với tỉ số 4-1.



Nghiêm Xuân Tú nỗ lực đi bóng.

Ở trận đấu cùng bảng, Ceres Negros đánh bại Bali Utd 3-0. Như vậ,y Ceres Negros giữ ngôi đầu bảng G với 7 điểm có được. Còn Than Quảng Ninh qua ba trận có 4 điểm, xếp vị trí thứ nhì.

Dù mới chỉ nửa chặng nhưng khả năng dẫn đầu bảng G của Than Quảng Ninh để chắc suất vào bán kết khu vực ASEAN là sáng cửa, vì ba trận còn lại đội bóng đất mỏ toàn đá sân nhà.

Khu vực ASEAN có ba bảng đấu chọn ba nhà vô địch bảng vào bán kết cùng đội xếp nhì của ba bảng có thành tích tốt nhất.