Than Quảng Ninh với cơ hội vọt lên nhì bảng G

18 giờ hôm nay (11-3), Than Quảng Ninh làm khách trên sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia trước Preah Khan Reach Svay Rieng tại vòng bảng AFC Cup 2020. Nếu đánh bại được nhà vô địch Campuchia, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có cơ hội ngoi lên ngôi nhì bảng G cùng với những điều kiện khác kèm theo.



Mony Udom (11) tay săn bàn hàng đầu của Preah Khan.

Cục diện bảng G trước lượt trận thứ ba như sau: 1- Ceres Negros (4 điểm), 2- Preah Khan Reach Svay Rieng (3 điểm), 3- Bali Utd (3 điểm),4- Than Quảng Ninh (1 điểm).

Nếu Ceres Negros đánh bại Bali Utd, cùng với việc Than Quảng Ninh đánh bại Preah Khan thì đội bóng đất mỏ của Việt Nam lên ngôi nhì. Còn nếu như cặp đấu này hòa thì khả năng Than Quảng Nnh chỉ cải thiện thứ hạng 1 bậc ở bảng G, tức vươn lên vị trí thứ ba mà thôi.



Than Quảng Ninh đủ sức đánh bại Preah Khan ngay tại Phnom Penh

Tuy nhiên, nhìn vào lịch thi đấu, dù qua hai lượt trận Than Quảng Ninh đang xếp chót bảng nhưng để chiếm một trong hai suất đầu để đi tiếp vào bán kết khu vực ASEAN của Than Quảng Ninh là rất lớn. Bởi ba trận đầu Than Quảng Ninh đều đá sân khách. Ba trận còn lại, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có lợi thế cực lớn được thi đấu trên sân nhà.

Trước khi sang Phnom Penh đá AFC Cup, Than Quảng Ninh đã làm khách tại Pleiku thua HA Gia Lai 0-1, một trận đấu mà đội bóng vùng đất mỏ chơi cực hay, với lối đá tấn công rực lửa qua bộ ba Mạc Hồng Quân, Fagan và Jermie Lynch.



Preah Khan đang xếp thứ nhì tại C-League

Đối đầu với Preah Khan của Campuchia, vấn đề là thái độ của thầy trò Phan Thanh Hùng thể hiện ra sao, còn về mặt thực lực, Than Quảng Ninh hoàn toàn đủ khả năng “bỏ túi” ba điểm khi rời Phnom Penh.

Ỏ giải quốc nội Campuchia (C-League), qua 4 vòng đấu Preah Khan đang xếp vị trí thứ nhì khi có 10 điểm của giải đấu có 13 đội. Đội này có nhiều tuyển thủ Campuchia như tiền đạo Mony Udom, trung vệ Visal, Sovannarath cùng với đó là những ngoại binh như Campbell, Jesus Dos Santos, Befolo… Tuy nhiên, so sánh chất lượng từ cầu thủ nội và ngoại thì CLB của Campuchia không bằng Than Quảng Ninh.

Vấn đề là thái độ thi đấu của đại diện Việt Nam như thế nào.

Dự đoán Thanh Quảng Ninh thắng một bàn cách biệt.