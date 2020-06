'Than' và 'nhà mạng' chia điểm

Viettel, đội có chiến thắng 2-0 trên sân Thiên Trường ở vòng 3 suýt trắng tay ở trận sân nhà Hàng Đẫy nếu không có tuyệt tác sút phạt của Khắc Ngọc. Trong khi đó Than Quảng Ninh trắng tay ở vòng ba trước “đàn em” HL.Hà Tĩnh thì nay suýt rời sân Hàng Đẫy với 3 điểm trong tay.



Các đồng đội tặng bàn thắng cho Hải Huy, cầu thủ bị gãy chân ở lượt trận trước. Ảnh: NGỌC DUNG

Đây là một trận mà các ngoại binh của hai đội chơi rất nổi trội. Hình ảnh ngoại binh chơi hay trận này khiến nhiều người nhớ lại những năm đầu của V- League, tức vào khoảng những năm 2001, 2002…

Những Jermie Lynh, Fagan, Neven (Than Quảng Ninh), Bruno, Caique, Luis của Viettel tỏ ra xứng đáng là đầu tàu của mỗi đội, từ tinh thần thi đấu cho đến những đóng góp về mặt chuyên môn cho đội.



Nguyên Sa trong một pha vào bóng với Bruno (đỏ) của Viettel. Ảnh: N.DUNG

Cái sân Hàng Đẫy nhiều năm ròng là nơi thân thương của nhà cầm quân Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) qua những năm tháng ông dẫn dắt CLB Hà Nội. Chính vì điều này nên lần làm khách này yếu tố áp lực từ sân Hàng Đẫy của thầy trò Phan Thanh Hùng coi như không có.

Than Quang Ninh thể hiện rất tốt dù họ thiếu vắng Hải Huy, cầu thủ bị gãy chân ở vòng đấu trước. Phút 34, đội khách Than Quảng Ninh mở bàn trước do công của Jermie Lynh từ đường chuyền bên cánh trái của Fagan. Lynh chọn cách đánh đầu để bóng bay sát cột dọc, Nguyên Mạnh ngã người bắt được bóng, nhưng thủ môn người Nghệ An không bắt dính hoàn toàn khiến bóng trồi ra rồi nảy vào lưới trống sát cột cầu môn.



HLV Park Hang-seo quan sát pha ghi bàn của Khắc Ngọc từ đá phạt rồi ông cười sảng khoái với tuyệt phẩm này... Ảnh: NGỌC DUNG

Một trận đấu hay và có nhiều điểm nhấn khi HLV Trương Việt Hoàng “điều” hai tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng liên tục thay đổi vị trí để lấp những chỗ trống.

Bị dẫn 0-1 Viettel không cạn kiệt hy vọng, liên tục tìm bàn gỡ hòa bằng việc gia tăng tấn công liên tục. Tuy nhiên bàn san bằng của Viettel lại đến từ tuyệt phẩm sút phạt của Hồ Khắc Ngọc chếch bên cánh phải bên ngoài vùng cấm của thủ môn Tuấn Linh (Than Quảng Ninh).



Jermie Lynch, tác giả bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho Than Quảng Ninh. Ảnh: N.D

Phút 81, Viettel được hưởng quả đá phạt từ vị trí này, Khắc Ngọc và Hoàng Đức đứng trước bóng, rồi Ngọc “vẽ” đội đường bóng hình “quả chuối”. Bóng “cắm” ngay vào sát góc ê ke, thủ thành Tuấn Linh tung người với hết cỡ, tay chạm được bóng nhưng không ngăn được Khắc Ngọc “vẽ” tuyệt phẩm mang lại kết quả may mắn hòa 1-1 cho Viettel.

Chiều 12-6, bốn trận còn lại của vòng 4- League sẽ diễn ra.