Thầy Park với “Chung một tấm lòng mua vaccine”

Một con người nồng ấm khi ra “trận” bảo vệ học trò tới nơi và trong cuộc sống ông có một trái tim ấm áp và chia sẻ với cộng đồng.

Đến với bóng đá VN gần cuối năm 2017, ông đã mang lại những chiến tích lớn và có những “cú hích” hiệu quả để bóng đá VN tiến lên, cùng với đó tầm ảnh hưởng của ông trong đời sống xã hội VN là rất lớn.



HLV Park Hang-seo ký vào bản danh vị của Quỹ. Ảnh: HTV

Bước xuống xe đi vào trụ sở HTV với một tác phong nhanh nhẹn, ông được Ban giám đốc, lãnh đạo HTV chào đón nồng hậu.

Chiến lược gia người Hàn chia sẻ, ông sẵn sàng tham gia các hoạt động về cộng đồng khi có dịp. Đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, việc HTV vận động quyên góp đồng hành cùng Chính phủ mua vaccine cho tất cả người dân là hành động rất kịp thời và đáng quý.



HLV Park Hang-seo ký tặng fan hâm mộ. Ảnh: HTV

Thầy Park nói: “Tôi biết thông tin về quỹ Chung một tấm lòng qua người trợ lý, tôi cho rằng thông điệp “Triệu trái tim- một tấm lòng vượt qua COVID-19" rất ý nghĩa và tôi lấy làm vinh dự khi được tham gia đồng hành cùng HTV lan tỏa những điều tốt đẹp.



Ông Dương Thanh Tùng- TGĐ HTV (bìa trái) trao hoa và thư cám ơn cho HLV Park Hang-seo. Ảnh: HTV

MỌI ĐÓNG GÓP XIN VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN THEO THÔNG TIN



Tên tài khoản: Quỹ Chung một tấm lòng

Số tài khoản: 116000090648

Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Chi nhánh 7, TP.HCM

Nội dung chuyển khoản: UNGHOMUAVACCINE

Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Từ ngày 22/2 đến hết ngày 31/3/2021

Hoặc ủng hộ trực tiếp tại: Đài Truyền hình TP.HCM - Địa chỉ: 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1.

KHÁN GIẢ Ở NƯỚC NGOÀI XIN CHUYỂN KHOẢN VỀ

Name's customer: QUY CHUNG MOT TAM LONG

Has Account Number: 116000090648 VND At Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Branch No.7, Ho Chi Minh City (VietinBank Branch 7 HCMC)

Swift code: ICBVVNVX924

Bank code: 79201008

Branch code: 924