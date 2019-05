Thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất trận, Hà Nội thắng

Lần đầu tiên thủ môn Bùi Tiến Dũng được ra sân thi đấu chính thức V- League trong màu áo Hà Nội sau một thời gian dài từ đầu mùa đến giờ bị “bệnh lạ”. Hà Nội có chiến thắng trước SHB Đà Nẵng 3-2.



Thủ môn Bùi Tiến Dũng lần đầu "hít thở" bầu không khí giải trong nước

Một chiến thắng rất nhẹ nhàng dù Hà Nội thiếu vắng hai trụ cột gồm trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh…SHB Đà Nẵng dường như không có “cửa” khi đối đầu với “đội tuyển Việt Nam” thu nhỏ.

Dàn ngoại binh và dàn tuyển thủ quốc gia trong màu áo Hà Nội “múa” và chơi không mất quá nhiều sức để ghi ba bàn thắng do công Oseni hoàn thành cú đúp vào các phút 28 và 67, và bàn thắng phút thứ 69 cho Hà Nội do công Hùng Dũng ghi. Hai bàn của đội khách SHB Đà Nẵng do công Thanh Hải sút phạt san bằng 1-1 phút 44 và Schmidt rút ngắn tỉ số còn 2-3 phút 80.



Các ngoại binh và dàn tuyển thủ "múa" liên tục

Ra sân lần đầu tiên kể từ đầu mùa từ Thanh Hóa về Hà Nội đầu quân, thủ môn số 1 của U-23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng lần đầu tiên “tắm” không khí V- League và hai lần vào lưới nhặt bóng.

Tuy nhiên phía bên kia cầu môn thủ môn Thanh Bình phải ba lần vào lưới nhặt bóng nên vẫn đảm bảo cho một Bùi Tiến Dũng lần đầu ra sân V- League 2019 đã có một chiến thắng.



Một Quang Hải phô diễn kỹ thuật rất thanh thoát

Trong khi đó cú đúp của Oseni đều là những bàn thắng một chạm, ở bàn thứ nhất của cầu thủ này là pha sút bồi cận thành, bàn thứ hai là pha phối hợp bộ ba Omar Faye, Quang Hải rồi Oseni kết thúc…

+ Kết quả các trận vòng 10 V- League: Than Quảng Ninh- TP.HCM 1-2, SL Nghệ An- S. Khánh Hòa 0-0, Hải Phòng- Thanh Hóa 2-2, Sài Gòn- Viettel 3-0, HA Gia Lai- B. Bình Dương 1-1, Quảng Nam- Nam Định 1-1.

+ Thứ tự bảng xếp hạng sau 10 vòng: 1- TP.HCM (23 điểm), 2- Hà Nội (21 điểm), 3- Sài Gòn (17 điểm)…13- Quảng Nam (8 điểm), 14- S. Khánh Hòa (6 điểm).