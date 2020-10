Thua 1-4, cựu vô địch V-League 'chắc suất' rớt hạng

Trận đấu cuối cùng của vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020 vừa kết thúc, theo đó đội chót bảng Quảng Nam đã bị chủ nhà SL Nghệ An đánh bại 4-1.



Sau khi ghi bốn bàn, SL Nghệ An có bàn thua phút 83. Ảnh: VFP

Bốn bàn thắng của đội bóng chủ sân Vinh do công Hồ Tuấn Tài với cú đúp vào các phút 21 và 36, hai bàn thắng còn lại do công Martins và Peter ghi vào các phút 57 và 61. Bàn danh dự của Quảng Nam do công Kebe ghi vào phút 83.

Với cái thua này, Quảng Nam, đội từng vô địch V- League 2017 tiếp tục “chôn chân” ở đấy bảng xếp hạng nhóm B ở giai đoạn tách tốp để xác định suất xuống hạng.

Trong khi đó các cặp đấu ở nhóm B có kết quả Nam Định chia điểm với Hải Phòng qua kết quả hòa 1-1, SHB Đà Nẵng thắng Hải Phòng 1-0.

Nhóm 2 còn bốn vòng đấu nữa trong khi Quảng Nam thua đội xếp trên, tức Hải Phòng bốn điểm (9 so với 13).

Mùa V-League 2020 này ngay từ đầu giải Quảng Nam đã khởi đi ì ạch, kém về mặt phong độ khiến HLV Vũ Hồng Việt phải ra đi và HLV Đào Quang Hùng đang công tác đào tạo trẻ của SHB Đà Nẵng ngồi ghế nóng thay HLV Vũ Hồng Việt.

Với kết quả thế này, thật khó để cựu vô địch V- League Quảng Nam xoay chuyển tình thế và thoát suất rớt hạng.

Ở nhóm A, tức nhóm tranh ngôi vô địch, Sài Gòn vẫn tiếp dẫn đầu với trận thắng HL Hà Tĩnh trên sân nhà để đạt điểm số 27, Viettel vẫn tiếp tục bám đuổi sau khi đánh bại HA Gia Lai 4-1 và có được 24 điểm.