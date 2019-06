Thua Nhật, Việt Nam gặp Indonesia ở tứ kết

Trận cuối cùng bảng C giữa U-20 Nhật Bản và U-20 Việt Nam vừa kết thúc, đây là trận chung kết bảng vì cả hai đã chắc suất vào vòng trong. Việt Nam thua Nhật 1-2 và chấp nhận ngôi nhì bảng, sẽ gặp đội nhất bảng D là Indonesia tại tứ kết (thi đấu vào chiều ngày 18-6).



Việt Nam ăn mừng bàn thắng của An Lâm Tới.

Bước vào trận cuối cùng gặp Nhật, U-20 Việt Nam có nhiều bất lợi so với đối thủ. Nhật có được một ngày nghỉ, trong khi U-20 Việt Nam chiều qua đã vắt kiệt sức cho cuộc lội ngược dòng thắng Tajikistan 2-1.

Mặt khác trên bình diện sức mạnh và nền tảng thể lực thì các cầu thủ Nhật cũng nhỉnh hơn.



Nhưng 45 giây sau thì Yamada có bàn san bằng.

Vào trận, Nhật áp đặt liền thế trận, diễn tiến diễn ra rất giống với cách Việt Nam đá với Tajikistan chiều 15-6. Nhật là đội áp đặt thế trận lên Việt Nam, thế nhưng trong một pha phản công thì chính Việt Nam có bàn thắng trước ở phút thứ 10 do công An Lâm Tới ghi. Đó là pha phản công, bóng được chuyền lên và vừa qua đường tuyến lập tức An Lâm Tới bất ngờ tung cú sút cực mạnh và hiểm bóng. Quá bất ngờ, thủ môn của Nhật Bản không phản ứng kịp, phải vào lưới nhặt bóng.



Indonesia là đối thủ ở tứ kết của Việt Nam.

Tuy nhiên sau bàn thua chừng… 45 giây thì Nhật lại có bàn san bằng từ pha dứt điểm đậm chất kỹ thuật của Yamada. Yamada đứng sát biên dọc nhưng có bóng rồi bất ngờ ra chân rất điệu đà, bóng bay vào góc thượng, góc xa là thủ môn Tăng Đình không cản phá kịp.

Khi hiệp một còn ba phút nữa khép lại, Nhật được hưởng quả đá phạt biên, bóng được cầu thủ Nhật đẩy vào trung lộ gần giữa sân, Motushi bất ngờ tung chân sút thẳng. Có quá nhiều cầu thủ đứng trước mặt làm khuất tầm nhìn của Tăng Đình, bóng bay sát cột với độ cao tầm trên gối rất khó chịu. Việt Nam thua bàn thứ hai.

Sang hiệp hai, trận đấu vẫn diễn ra rất quyết liệt, nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng.

Việt Nam thua Nhật 1-2 và thắng Tajikistan 2-1 vào tứ kết với tư cách nhì bảng C.

Ở bảng D, bất ngờ khi Indonesia có trận thắng Iraq 2-1 lên ngôi đầu bảng D và sẽ gặp Việt Nam ở tứ kết.