Trước trận đấu, HLV Mano Polking tuyên bố: “Thời của tuyển VN đã qua, tôi sẽ là người đầu tiên giúp tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam thời HLV Park Hang-seo.

Đó chính là những “trợ lý” Chanathip, Theerathon, Dangda và còn một số ít nữa là Yooyen, Tristan Do.

Những tên tuổi này đều đã dày dạn kinh nghiệm trận mạc, nhất là Chanathip và Theerathon, Dangda, họ đều là những trụ cột tuyển Thái Lan thời HLV Kiatisak làm nên hai ngôi vô địch.



Ông Polking ngồi lắng nghe Chanathip chia sẻ. Ảnh: B.P

Xét về mặt kinh nghiệm, vai trò, sự lọc lõi lẫn sự thông minh của những cầu thủ từng chinh chiến ở Nhật, đó là đều những “trợ lý” những “thầy dùi” những nhà chiến thuật đúng nghĩa tư vấn cho HLV Polking khi đối đầu với tuyển VN. Và họ đã có chiến thắng, nó đúng với những gì HLV Polking tuyên bố.

Những trụ cột kể trên của tuyển Thái Lan đã nhẵn mặt với tuyển VN không chỉ ở các kỳ AFF Cup mà còn cả vòng loại World Cup 2018 và 2022.



Chanathip và Theerathon cùng tham gia "họp bàn chiến thuật" của Polking. Ảnh: B.P

Vòng loại World Cup 2018, khi tuyển VN sang Thái Lan (do Kiatisak dẫn dắt) đá lượt đi thua 0-1 (do HLV Miura dẫn dắt), trong đó Chanathip đã bị Trọng Hoàng kìm cặp và đá cho nhà kiến tạo Thái Lan “tắt đài”. Nhưng lượt về trên sân Mỹ Đình tuyển VN do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt đã thua Thái Lan 0-3.

Những cầu thủ cựu binh của Thái Lan kể trên hoàn toàn đủ khả năng chuyên môn để tư vấn cho ông thầy Polking tự tin tuyên bố rồi vào trận đánh bại tuyển VN thật.

Ông Polking cũng may mắn khi về tuyển Thái Lan giữa lúc Thái Lan dâng trào làn sóng phải thắng VN. Ngoài ông Polking thì cả guồng máy lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan và nữ Trưởng đoàn Nualpham Lamsam (Madam Pang) máu me đánh bại VN dâng cao.

LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang đã quyết liệt “xin” các CLB Nhật nhả hai trụ cột Theerathon và Chanathip để về khoác áo. Những cầu thủ này hơn cả những trụ cột tạo nên chiến thắng, họ còn là những trợ lý đắc lực để giúp ông Polking “nắm” được tuyển VN và đánh bại.

Nhìn cách Thái Lan thể hiện trận thắng VN ngoài chuyên môn nhỉnh hơn, may mắn, trọng tài...thì cách “chọc giận” của Thái Lan rất giống thời Thái Lan làm trùm Đông Nam Á mỗi khi gặp VN.

Ông Polking rất tôn trọng những ý kiến, những đóng góp và cả những tư vấn của những cầu thủ Chanathip, Theerathon, Dangda khi đối đầu với VN và họ đã thắng.