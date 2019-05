TP.HCM lấy lại ngôi đầu

Với trận thắng đầu tiên kể từ đầu mùa giải đến giờ, Thanh Hóa đã tạm thoát hiểm một cách ngoạn mục đồng thời đẩy S. Khánh Hòa xuống chót bảng xếp hạng.



Không thắng được B. Bình Dương, Hà Nội "trao tay" vị trí đầu lại cho TP.HCM.

Trong khi đó, làm khách tại sân 19-8, Nha Trang, thầy trò HLV Chung Hae-seong đã đánh bại chủ nhà S. Khánh Hòa 2-1 để vượt lên Hà Nội và tạm trở lại ngôi đầu.

Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vừa có chiến thắng quan trọng và đầy kịch tính trên sân nhà trước Quảng Nam 3-2. Một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục, trong đó có nhiều pha diễn tiến... nóng trên sân, cuối cùng Thanh Hóa cũng giải được cơn khát chiến thắng, mãi đến vòng thứ tám. Họ mới có chiến thắng đầu tay nhưng quan trọng và chiến thắng này giúp Thanh Hóa từ vị trí chót bảng (thứ 14), nhảy lên ba bật vào vị trí thứ 11.



S. Khanh Hòa vốn rất khó chịu nhưng mùa này thể hiện kém, sau lượt thứ 8 đội đã rơi xuống chót bảng.

Ba bàn thắng của Thanh Hóa do Văn Hiếu, Rimario và Văn Thắng ghi vào các phút 20, 75 và 86, hai bàn của đội khách Quảng Nam do công Hà Minh Tuấn ghi phút 50 và bàn thứ hai do cầu thủ Lê Thanh Bình của Thanh Hóa chạm người từ tình huống phạt góc bóng bay vào lưới đội nhà.

Dù sao thì cũng là một chiến thắng rất ý nghĩa cho Thanh Hóa trong cuộc đào tẩu khỏi nhón xuống hạng.



TP.HCM (đỏ) đang trở lại ngôi đầu bảng.

Trên sân 19-8 Nha Trang, TP.HCM tiếp tục thi đấu ấn tượng khi có thắng lợi trước S. Khánh Hòa 2-1. Điều đáng nói là phút 59, Công Hiển của TP.HCM bị thẻ đỏ khi trận đấu đang có tỉ số 1-1 (Trùm Tỉnh mở bàn cho chủ nhà phút thứ 2, Trần Thanh Bình san bằng cho TP.HCM phút 31). Sau khi mất người lại chơi sân khách nhưng Nguyễn Tăng Tiến đã có bàn ấn định tỉ số 2-1 cho TP.HCM ở phút 88.

Một bàn thắng cực kỳ quan trọng giúp thầy trò Chung Hae-seong trở lại ngôi đầu bảng khi vượt qua Hà Nội.

Thứ tự các đội đầu và cuối bảng sau vòng 8 như sau: 1- TP.HCM (19 điểm),2- Hà Nội (18 điểm),3- SL Nghệ An (15 điểm)....13- Quảng Nam (6 điểm), 14- S. Khánh Hòa (5 điểm).