Lúc 14 giờ 30 hôm nay (6-2), tuyển nữ Việt Nam (VN) đá 'chung kết' vòng Play off với Đài Loan tranh vé dự VCK World Cup 2023.

Đài Loan có ưu thế hiệu số phụ hơn VN (+3 so với +2), nhưng VN có lợi thế không hề nhỏ là được nghỉ bốn ngày so với Đài Loan chỉ hai ngày. Điều này có nghĩa chỉ cần hòa VN là Đài Loan vô địch vòng Play off và có tấm vé dự VCK World Cup, còn VN phải thắng.



Những Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến, Thùy Trang...sẽ có một trận đấu rất thách thức. Ảnh: AFC

Mặt khác sau khi đánh bại Thái Lan 2-0 chiều ngày 2-2, thầy trò HLV Mai Đức Chung được thị phạm toàn bộ trận Đài Loan thắng Thái Lan 3-0 chiều ngày 4-2. Với một trận đấu quan trọng như thế của đối thủ tất nhiên tuyển VN sẽ nắm được điểm và thế mạnh của Đài Loan.

HLV trưởng Kazuo Echigo (Nhật) của Đài Loan nói: “Đây là trận đấu thách thức nhất của chúng tôi. Trước trận gặp VN, chúng tôi đã ghi được ba bàn thắng và cũng có thể làm được điều đó vào lưới VN, đây là thời điểm chín muồi để chúng tôi đánh bại tuyển VN. Chúng tôi không có lợi thế về ngày nghỉ và chỉ có một ngày để chuẩn bị sau khi thắng Thái Lan, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực tột độ để nắm bắt cơ hội này”.



Đài Loan cực khỏe và chơi bóng rất thực dụng. Ảnh: AFC

Với tuyển VN, với HLV Mai Đức đã xác định rõ phải thắng đối thủ. Đài Loan là đối thủ mạnh thực sự, bằng chứng là họ đã thắng Thái Lan 3-0.

Tuy nhiên phải nói rằng, tại giải này, họ trải qua những trận ít nghiệt ngã và ít chạm trán với đối thủ lớn ngay từ vòng bảng (chỉ Trung Quốc ở bảng A). Còn VN ở vòng bảng đã gặp 'hai bà chị lớn' Nhật Bản và Hàn Quốc. Vào tứ kết gặp tiếp Trung Quốc...Điều này cho thấy bản lĩnh của các cô gái VN tăng lên đáng kể khi chạm trán với các đối thủ cực khỏe.

Trận này nhất định HLV Echigo lệnh học trò “phòng ngự bê tông”, ưu tiên không thua, rồi có cơ hội là phản công ăn bàn, nếu không có bàn thắng, họ lại về “đổ bê tông”. Điều đó rất thách thức cho VN.

Những Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến, Bích Thùy, Thùy Trang sẽ khó có không gian để chơi bóng. Các cô gái Đài Loan cực khỏe, ý thức chiến thuật cực tốt...đó là điều gây khó khăn cho tuyển VN.

Có 90 phút cho thầy trò HLV Mai Đức tìm bàn thắng và chiến thắng trước một Đài Loan sẽ “dựng hai, ba xe buýt” trước cầu môn nhà.

VN phải chủ động bùng nổ để xuyên thủng hàng phòng ngự của đối thủ.

Dự đoán: VN thắng 2-0.