Với góc nhìn chuyên môn thì cả ba lần rút thẻ đỏ đó đều không sai nhưng việc trọng tài “siêng” rút thẻ lại rất đáng để suy nghĩ.





Trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ đỏ Bá Sang, SL Nghệ An thiếu người và

thua ngược HA Gia Lai. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Hai trong ba chiếc thẻ đỏ rơi vào đội SL Nghệ An và đều thuộc về hàng thủ. Có ý kiến cho rằng lãnh đạo đội SL Nghệ An cần phải điều chỉnh lối chơi của cầu thủ mình vốn quen với những pha bóng nguy hiểm. Cũng có ý kiến nói rằng tại đội SL Nghệ An mùa này yếu thế và ít đầu tư. Hai chiếc thẻ đỏ của SL Nghệ An rơi vào trận tiếp T. Bình Định và trận gặp HA Gia Lai tại Pleiku.



Chiếc thẻ đỏ còn lại rơi vào đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi thế trận của họ đang thăng hoa và bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn trước chủ nhà TP.HCM.

Rõ ràng mùa này, các trọng tài được khuyến cáo nghiêm ngặt hơn, đặc biệt với những lỗi 12 và lỗi tranh cãi, phản ứng trọng tài. Điều mà các trọng tài hàng đầu Việt Nam đã áp dụng rất nhanh và rất chặt, trong khi các đội như SL Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại rất chậm “thuộc bài”.

Sự chặt chẽ của các trọng tài để lập lại trật tự rất cần được ủng hộ và rất cần các CLB khuyến cáo cho cầu thủ của mình. Tuy nhiên, điều mà nhiều đội bóng mong muốn là các vua sân cỏ nghiêm và chặt đều với các đội một cách công bằng.