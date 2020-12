Thầy Park lo cho chấn thương của Tuấn Tài Chỉ sau 8 phút ra sân, trung phong Hồ Tuấn Tài không may bị chấn thương rất đáng tiếc. Từ một pha tranh chấp với hậu vệ đối phương, Tuấn Tài bị trượt chân có thể gây giãn cơ háng và không thể tiếp tục thi đấu khiến ông Lee Young-jin bất đắc dĩ phải đưa Hà Đức Chinh vào thay. Ngồi trên khán đài, ông Park nhấp nhỏm không yên và bộc lộ sự lo lắng về chấn thương của Tuấn Tài. Cũng cần biết, tiền đạo gốc Nghệ An vừa đầu quân cho CLB TP.HCM là chân sút hiếm hoi được ông Park gọi lên tuyển để nhào nặn chơi theo kiểu Hà Đức Chinh và Tiến Linh. Nguyên do là ông thầy Hàn muốn thay đổi cách tấn công của học trò nhưng rất khó kiếm một trung phong khi vị trí này ở V-League thường dành cho ngoại binh. TT