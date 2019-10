Việt Nam và Thái Lan cùng thua nhưng người Thái đã bị loại

U-19 Thái Lan với hai trận toàn thua đã bị loại còn Việt Nam vẫn còn cửa đi tiếp khi trận cuối cùng gặp Úc nếu hòa được là cũng tràn trề hy vọng đi tiếp.

Ở lượt trận thứ nhất bảng A bóng đá nữ VCK U-19 châu Á, Triều Tiên thắng Úc 5-1, còn Việt Nam thắng Thái Lan 2-0. Sang lượt trận chiều và tối 30-10, Việt Nam thua Triều Tiên 0-3, còn Úc đánh bại chủ nhà Thái Lan 3-1.



Thái Lan có trận thua thứ hai và chính thức bị loại.

Sau hai lượt trận, Triều Tiên đã có sáu điểm, Úc và Việt Nam mỗi đội đã có ba điểm, còn chủ nhà Thái Lan 0 điểm.

Lượt trận cuối bảng A thì Việt Nam gặp Úc còn Triều Tiên gặp Thái Lan. Triều Tiên là đội cực mạnh, họ không chỉ thể hiện đẳng cấp hàng đầu châu lục mà ở cả thế giới. Rất khó có cửa để Thái Lan thắng Triều Tiên. Mà nếu Thái Lan có thắng được Triều Tiên thì cũng vô nghĩa và họ đã chính thức bị loại.



Triều Tiên quá mạnh so với Việt Nam

Trở lại với lượt trận thứ hai chiều và tối 30-10. Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trước “bà chị cả” Triều Tiên và thất thủ 0-3. Ba bàn thắng của Triều Tiên do công Yun Hi-Hwa ghi phút 47, Kim Kyong-yong ghi phút 61 và Ryu Son-song ghi phút thứ 70.

Hiệp 1 các cô gái Việt Nam ngoan cường chống đỡ và Triều Tiên không thể có được bàn thắng. HLV Akira nói: “Tôi đề nghị học trò chơi như hiệp 1, họ đã thể hiện tốt song sức mạnh và sức bền thua kém dẫn đến những bàn thua khi mà đấu pháp không đủ sức để thực thi còn Triều Tiên thì khỏe”.



Nhưng các cô gái Việt Nam kiên cường chống đỡ tốt hiệp 1

Ở trận đấu lúc 19 giờ Thái Lan đã thua Úc 1-3. Ba bàn thắng của Úc do công Mary Fowler ghi cú đúp vào các phút 17 và 41, còn bàn thứ ba do công Newin ghi phút 56. Thái Lan có bàn danh dự do công Aupachai ghi phút 63.

Như vậy Thái Lan tuyên bố vô địch giải nhưng đã bị loại ngay sau hai trận vòng bảng.

Trong khi đó, do có chỉ số phụ tốt hơn nên U-19 Việt Nam chỉ cần hòa Úc là giành vé thứ hai vào bán kết.

Ba suất đầu của vòng chung kết này, tức tốp huy chương sẽ có vé đi dự World Cup U-20 nữ năm sau tại Nigeria.