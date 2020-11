V-League 2020 về đích an toàn

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cuộc chơi bị rút ngắn lại thời gian theo một thể thức mới đã mang lại nhiều kịch tính lẫn tính kịch hơn cách đá cũ.



Giải khép lại với hình ảnh của ngày hội bóng đá trên sân Thống Nhất nhờ khát vọng của Viettel và sự chiến đấu hết mình của CLB Sài Gòn. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Chính nhờ kiểu chơi phân nhóm sau lượt đi khiến cho nhiều trận đấu trở nên quyết liệt và thật hơn, vì đội nào cũng lo chạy đua để vào nhóm trên, ít nhất là đồng nghĩa với một suất trụ hạng sớm, còn có tranh vô địch thì tính sau. Tuy nhiên, cũng từ khi thỏa mãn với suất ở lại V-League sớm và thiếu động lực lẫn nội lực, một số trận đấu diễn ra nhạt như nước ốc.



Rõ nhất là loạt trận thua tơi tả của HA Gia Lai , lửng lơ như B. Bình Dương, Hà Tĩnh hay ở nhóm dưới đội SHB Đà Nẵng chỉ sai hai trận lượt về chắc chắn trụ hạng, hoặc SL Nghệ An, Thanh Hóa đã thi đấu theo kiểu “chọn bạn mà chơi”.

V-League giai đoạn 2 hào hứng và hồi hộp ở cuộc chạy trốn rớt hạng của Nam Định, Quảng Nam, cùng sự rượt đuổi có toan tính đến 90 phút cuối giữa Hà Nội, Viettel, Sài Gòn. Giải mùa này hấp dẫn hơn các mùa khác ở chỗ không còn tình trạng “năm thằng ốm đánh một thằng mập” hay quá lộ liễu ở các đội bóng có cùng sự ơn nghĩa của một ông bầu.

Giải về đích an toàn trong một cái kết có hậu khi Nam Định trụ hạng ngoạn mục giữa những thế lực ngấm ngầm gây ra những sự oan khốc cho họ qua tiếng còi của trọng tài. Ít nhất ba trận đấu Nam Định bị mất điểm tức tưởi do lỗi của “vua sân cỏ”. May mà người ta không dám bày vẽ trắng trợn giữ lại một đội bóng chưa xứng đáng ở lại V-League vì còn biết sợ tiếng dữ đồn xa.

Tàn một mùa giải an toàn có những niềm hạnh phúc của nhà vô địch và nước mắt cay đắng của đội rớt hạng không bị nhầm lẫn.