Hà Nội FC với “truyền thống” khởi động ỳ ạch nhưng càng về cuối lại là đội có nước rút kinh hoàng với dàn cầu thủ được xem là đội tuyển Việt Nam thu nhỏ. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa có điểm nhưng cái cách họ nhập cuộc và ép đối thủ từ Than Quảng Ninh đến TP.HCM lại cho thấy họ không yếu và thua vì chưa may. Thua ngược Than Quảng Ninh khi Claudecir bị “ám” sút hỏng hai quả phạt đền, còn thất bại trước TP.HCM vì quá đen trước hàng loạt cơ hội ăn bàn.



Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua hai trận liền nhưng xem cách họ thể hiện

thì không ai nói họ là đội bóng yếu. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Mùa giải năm nay hấp dẫn và hứa hẹn nhiều bất ngờ khi độ chênh 6 điểm nhưng lại chưa thể thấy sự phân nhóm về chuyên môn. Ngay như Hải Phòng mùa trước phải mượn ba cầu thủ Than Quảng Ninh để trụ hạng vào giờ chót thì nay lại tạo nên một cú đề-pa ấn tượng khi hạ cả nhà vô địch V-League Viettel trên sân Hàng Đẫy, rồi thắng luôn Nam Định sau khi đội này vượt qua ứng viên Hà Nội đến 3-0.

Ba đội khởi đi toàn thắng hai trận, lấy trọn 6 điểm gồm Hải Phòng, B. Bình Dương và SHB Đà Nẵng. 2/3 đội đang dẫn đầu mùa trước phải đi chung kết ngược và điều đấy cho thấy sự bất ngờ lẫn kịch tính cao ở V-League 2021 dù mới qua hai vòng đầu.

Với T. Bình Định, dù là một tân binh nhưng sự cứng cựa của họ cho thấy đây sẽ là đội bóng đúng chất “ngựa ô” của giải. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã thắp sáng niềm tin người hâm mộ đất võ từng tự hào với bóng đá Nghĩa Bình ngày nào (khi chưa tách tỉnh thành Bình Định và Quảng Ngãi) với các tên tuổi Phan Kim Lân, Tống Anh Hoàng, Dương Ngọc Hùng…

Quan trọng hơn là V-League đã kéo được khán giả đến sân hoặc chờ đợi trên màn hình tivi với các trận đấu được phủ sóng đầy đủ.

Bước khởi đầu của V-League cũng là điểm nhấn đáng mừng cho bóng đá Việt Nam năm 2021 cùng nhiều mục tiêu tại AFF Cup, vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 31. Nơi HLV Park Hang-seo cùng các học trò phải đứng trước nhiều mục tiêu quan trọng.