Xác định bốn đội vượt qua vòng loại

Sau một tuần tranh tài sôi nổi, vòng loại giải VĐQG Futsal tại NTĐ Đại học Nha Trang đã xác định được bốn đội vào chơi giai đoạn cuối của mùa giải Futsal quốc gia 2019.



Vòng loại năm nay căng bởi nhiều gương mặt mạnh của làng Futsal VN.

Bốn đội vuợt qua vòng loại gồm Thái Sơn Bắc, Đà Nẵng, Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa.

Vòng loại năm nay diễn ra hết sức quyết liệt với những trận cầu căng thẳng. Nhiều đội tuyển chọn cầu thủ rất chất lượng, chẳng hạn như, đội về nhì vòng loại là Đà Nẵng có sự phục vụ của Quả bóng vàng Futsal 2018 Vũ Quốc Hưng, Đặng Phước Hạnh, Trần Tuyên (Sanatech Khánh Hòa)…Vũ Quốc Hưng cũng lên ngôi “vua phá lưới” vòng loại với tám pha lập công. Đội Đà Nẵng cũng bị dính thẻ nhiều nhất là 11 thẻ vàng.

Riêng hai tân binh của làng Futsal Việt Nam và V&V FC và Vietfootball còn quá non trẻ lần lượt về chót và áp chót vòng loại do còn non kinh nghiệm, thiếu… “ngôi sao gánh team”…



Ngày 15-4 tới đây, giải VĐQG Futsal- HDBank Cup chính thức khởi tranh cũng tại NTĐ Đại Học Nha Trang.

10 đội tham dự gồm ĐKVĐ Thái Sơn Nam, Sanvinest Khánh Hòa, Sahako FC (tiền thân là Hải Phương- Phú Nhuận), Kardia Chain Sài Gòn FC, Cao Bằng, Tân Hiệp Hưng, đây là sáu đội đứng vị trí đầu mùa giải năm ngoái nên không phải qua vòng loại.

