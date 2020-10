Xuất hiện những gương mặt mới

VCK U-15 Quốc gia - Next Media 2020 diễn ra trên sân Gò Đậu từ ngày 17 đến 26-10-2020. 25 đội bóng U-15 trên toàn quốc tham dự vòng loại để chọn ra 7 đội bóng vào vòng chung kết (VCK) cùng chủ nhà Bình Dương.



Trưởng Phòng Tổ chức-thi đấu VFF, Trần Huy Đức điều hành lễ bốc thăm. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Kết quả bốc thăm cho thấy hai bảng đấu cân bằng nhau. Bảng A có đương kim vô địch SL Nghệ An, Viettel, TP.HCM và chủ nhà B. Bình Dương. Bảng B có các đội PVF, Đồng Nai, SHB Đà Nẵng và Quảng Nam.

Giải U-15 lần này ghi nhận những gương mặt mới hoặc đã “biến mất” một thời gian dài khỏi VCK như Quảng Nam và Đồng Nai.



Ông Đỗ Thanh Tùng, Phó TGĐ Next Media, nhà tài trợ chính của giải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh HOÀNG TÙNG

Mỗi bảng đấu đá vòng tròn một lượt, chọn đội nhất và nhì vào bán kết. Đây là giải đấu nền tảng để tuyển chọn đội tuyển quốc gia U-16 năm sau tham dự các giải Đông Nam Á và châu lục.



Lịch thi đấu VCK U-15 Quốc gia - Next Media 2020.

Với sự đồng hành của Next Media, công tác tổ chức và truyền thông sẽ được đẩy mạnh qua việc phát sóng trực tiếp trận đấu trên các kênh On Sports (VTC3), BTV, YouTube, Fanpage VFF, Next Sports…

Thú vị hơn khi U-15 của chủ nhà B. Bình Dương sẽ có “quân sư” Huỳnh Keskey đang làm công tác như một giám đốc kỹ thuật để “trông coi” các tuyến trẻ cùng với cựu tuyển thủ Tăng Tuấn.