Trọng tài yếu kém, CLB thua thiệt

Còn Ban Trọng tài VFF dù mong muốn ban tổ chức phạt các lỗi phản ứng thái quá từ đội bóng vẫn khẳng định trọng tài mắc sai sót, chủ yếu do sức ép tâm lý, càng sợ sai thì càng thổi sai.



Ít nhất có hai trọng tài Vũ Phúc Hoan và trợ lý Phạm Hoài Tâm bị đình chỉ nhiệm vụ bốn trận sau những sai lầm ở trận Nam Định sân nhà thua Hải Phòng. Tai hại do tiếng còi của trọng tài gây ra khiến chủ nhà Nam Định thua oan trong trận cầu then chốt khiến vẫn ỳ ạch ở cuối bảng. Rõ ràng CLB thua trận vì lỗi của trọng tài ấm ức và khó chịu gấp nhiều lần thua vì chơi kém hơn đối thủ.

Vòng 7 V-League vừa trôi qua, HLV Lê Huỳnh Đức lại nói thẳng tổ trọng tài Đỗ Văn Chôm thổi ép SHB Đà Nẵng ở những phút cuối trận hòa TP.HCM 2-2. Ông Đức không dám nói trọng tài yếu kém về chuyên môn nhưng cách thổi gây ức chế rất lớn cho các cầu thủ. Rõ nhất là tình huống trọng tài Chôm theo trợ lý phất cờ đã thổi việt vị đội khách sai phút 78 mà pha bóng này có thể dẫn đến bàn nhân đôi cách biệt cho SHB Đà Nẵng.



Trọng tài trận Nam Định - Hải Phòng bị treo còi vì nhiều tình huống làm Nam Định thua oan, trong đó có tình huống thủ môn Văn Toản phạm lỗi với Merlo nhưng không thổi 11 m mà để Hải Phòng phản công và ăn bàn. Ảnh: VNExpress

Bất kể Ban Trọng tài VFF có bao biện kiểu trọng tài trẻ mới lên hoặc do chịu không nổi áp lực..., những cái sai rành rành của trọng tài đều khó thuyết phục CLB. Bao công sức của họ không thể đổ sông đổ biển chỉ vì một tiếng còi trọng tài yếu chuyên môn hoặc tệ hơn là lỗi tư tưởng thì đau lòng quá.

Ngay ở giải hạng Nhất mùa này cũng nhan nhản sai sót của trọng tài khiến nhiều đội bóng ôm hận. Như đội Long An bị thua chủ nhà Khánh Hòa bàn mở điểm do trọng tài bỏ qua pha phạm lỗi khiến đội khách ức chế chơi không đúng sức mình, để thua nặng 1-4. Hay mới nhất, trọng tài Đỗ Văn Hiếu không rõ bị cầu thủ Huế đánh lừa hay vì lý do gì lại không thổi phạt tình huống giả vờ ngã kiếm quả phạt khiến Cần Thơ bị gỡ hòa, rồi sau đó thua ngược 1-2.

V-League và giải hạng Nhất mùa này căng thẳng ngay từ đầu vì tính chất quyết liệt phân nhóm sau giai đoạn 1. Nó làm các trận đấu nóng bất thường vì đội nào cũng muốn chắt chiu điểm số vào nhóm trên để đua vô địch nếu có tham vọng, ít nhất cũng tránh phải chạy trốn rớt hạng. Đã đành sai lầm của trọng tài có thể là một phần của cuộc chơi nhưng rất không nên quá đáng làm ảnh hưởng đến công sức gầy dựng của cả một tập thể.

Và muốn các đội bóng không phản ứng thái quá, trọng tài đừng sai lộ liễu nữa!