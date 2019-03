Tuyển cricket Bangladesh thoát hiểm 'khó tin' trong vụ xả súng

Xả súng đẫm máu tại New Zealand, tuyển cricket Bangladesh may mắn thoát hiểm

“Nếu có mặt tại nhà thờ Hồi giáo Al Noor sớm hơn 5 phút, chúng tôi khó tránh khỏi những điều tồi tệ”, người quản lý đội Khaled Mashud chia sẻ với BBC.



Cảnh sát New Zealand có mặt tại hiện trường vụ xả súng. ẢNH: AFP

Tại thời điểm bọn xả súng điên cuồng, gây nên thảm kịch khiến 41 người thiệt mạng tại chỗ (và 8 người không qua khỏi trong lúc cấp cứu tại bệnh viện), đội tuyển cricket Bangladesh đang đi bộ và chỉ còn cách nhà thờ Al Noor, TP Christchurch khoảng 50 mét.



Theo thông lệ, họ đến nhà thờ để cầu nguyện vì là ngày thứ Sáu. “Trong lúc toàn đội đang chuẩn bị rời xe buýt để vào nhà thờ thì nghe thấy tiếng súng và rất nhiều người hoảng loạn chạy ra”, phóng viên của ESPN Isam, Mohammad tường thuật lại với tờ Herald.

Trước đó, các cầu thủ Bangladesh vừa rời cuộc họp báo tại Hagley Oval, chuẩn bị trận đấu giao hữu với tuyển New Zealand. Rất may giờ họp báo diễn ra trễ hơn so với qui định, nên các tuyển thủ Bangladesh may mắn thoát hiểm.

“Chúng tôi đã an toàn khỏi những tên xả súng”, tuyển thủ Tamin Iqbal nói trên Twitter. Đồng đội của Tamin, Mushfiqur Rahim thì bị sốc và cho rằng anh và toàn đội cực kỳ may mắn, không bao giờ muốn tận mắt chứng kiến thảm kịch tương tự. Trận giao hữu cricket sau đó đã bị hủy bỏ.



Đánh bại SL Nghệ An 2-0, HA Gia Lai lọt vào chung kết U-19 quốc gia. ẢNH: ANH MINH

HA Gia Lai đối đầu Hà Nội tại chung kết U-19 quốc gia

Hai đội nhì bảng cùng tạo nên những bất ngờ tại bán kết, giành quyền lọt vào trận đấu tranh “vương” tại VCK U-19 quốc gia đang diễn ra tại Pleiku, Gia Lai.

Ở cuộc đối đầu SL Nghệ An, HA Gia Lai thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác vòng bảng. Họ thủ chắc trên phần sân nhà, chờ đợi thời cơ. Và quả phạt 11 mét phút 39 sau tình huống Nhĩ Khang bị phạm lỗi, Nguyễn Duy Tâm dứt điểm lạnh lùng mở tỉ số.

Sau bàn thua, cả SL Nghệ An và HA Gia Lai đều thi đấu cống hiến bằng những pha ăn miếng trả miếng nghẹt thở. Tuy nhiên, sự hớ hênh trong phòng thủ khiến đội bóng xứ Nghệ trả giá phút 76, Duy Tâm một lần nữa lập công, ấn định chiến thắng 2-0 cho HA Gia Lai.

Tại trận bán kết một trước đó gặp SHB Đà Nẵng, Hà Nội bất ngờ có bàn thắng sớm phút 21 do Nguyễn Duy Thanh lập công. Trong lúc đội bóng sông Hàn điên cuồng tấn công tìm bàn gỡ bất thành, thì họ nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút 67. Đức Hoàng lao vào dứt điểm từ tình huống đá phạt của Văn Tùng, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Hà Nội.

Với kết quả này, đại diện hai lò đào tạo nức tiếng Việt Nam HA Gia Lai và Hà Nội sẽ cùng tranh chức vô địch U-19 QG. Cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 17-3 trên sân Pleiku.



Federer và Nadal cùng tranh suất đi tiếp vào chung kết Indian Wells 2019.

Nadal tranh vé chung kết Indian Wells với Federer

Hai huyền thoại quần vợt thế giới Rafael Nadal và Federer cùng giành chiến thắng tại tứ kết, lần đầu chạm trán sau 15 tháng tại bán kết Masters 1.000 Indian Wells (dự kiến diễn ra lúc 2 giờ 30 sáng 17-3).

Nếu Federee nhẹ nhàng vượt qua Hubert Hurkacz hai set cùng tỉ số 6-4 thì Nadal vất vả hơn, khi anh phải dùng đến hai loạt tiebreak mới khuất phục được tài năng mới nổi Karen Khachanov 7-6; 7-6.

Kể từ lần chạm trán tại chung kết Mesters Thượng Hải 10-2017, đã 15 tháng hai cựu số 1 thế giới mới đối đầu nhau trở lại. Tay vợt Tây Ban Nha Nadal chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Tại tứ kết, hai lần anh phải nhờ đội ngũ y tế vào sân chăm sóc đầu gối. Tuy nhiên Nadal vẫn gởi lời thách đấu đến Federer: “Được so tài với đối thủ lớn nhất bao giờ cũng đặc biệt. Khi cả hai đã lớn tuổi và được tranh tài trong trận đấu đỉnh cao quả thật rất tuyệt vời”.

Với Federer, chiến thắng tại tứ kết giúp tay vợt Thụy Sĩ có được 66 chiến thắng tại Indian Wells. Cả Nadal và Federer đều chưa để thua một set nào tại giải, nhưng Nadal lợi thế hơn nhờ sở hữu 23 chiến thắng trước Federer trong tổng số 38 lần hai tay vợt gặp gỡ.