Tuyển Việt Nam triệu tập 70 cầu thủ, Man 'đỏ' treo thưởng lớn

“Quỷ đỏ” treo thưởng lớn dành cho HLV Solskjaer

1 triệu bảng Anh là số tiền chiến lược gia người Na Uy Solskjaer được nhận với điều kiện, đưa được CLB Manchester đoạt suất tham dự Champions League mùa sau.



HLV Solskjaer vui mừng vì sự trở lại của Pogba và "chân tiền" Fernandes. ẢNH: GETTY

Tiết lộ từ The Sun (Anh) cho biết, mức lương hiện tại của Solsa được cho chỉ bằng phân nửa so với HLV tiền hiệm Mourinho nhưng ngược lại, ông có thêm những điều khoản “mở” cam kết trong hợp đồng. Tờ báo Anh khẳng định rằng, 1 triệu bảng thưởng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của Solskjaer nếu ông đưa đội chủ sân Old Trafford giành suất dự giải đấu Cúp hàng đầu châu Âu.

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, “Quỷ đỏ” hiện xếp thứ 5, kém Chelsea đúng một trận thắng. Trước đại dịch COVID-19, Man United ghi dấu ấn khi liên tiếp giành 11 trận bất bại. Ở thời điểm giải đấu hàng đầu nước Anh trở lại ngày 17-6 tới, Solskjaer sẽ lần lượt gặp các đối thủ tốp đầu bảng gồm Tottenham và Sheffield United.



Bruno Fernandes tiếp tục là "chìa khóa" giúp Solskjaer thực hiện mục tiêu tốp 4 ở Ngoại hạng Anh. ẢNH: PA

Ngoài khả năng giành suất trực tiếp, cơ hội tham dự Champions League mùa sau của Man United càng lớn hơn khi đang có kết quả tốt tại Europa League. Tại vòng 1/8, “Quỷ đỏ” đã hủy diệt LASK 5 bàn không gỡ.

Ở trận giao hữu 60 phút với West Brom ngày 12-6, tiền vệ Paul Pogba chính thức trở lại chơi sát cánh cùng Bruno Fernandes nhưng chung cuộc Man United nhận thất bại 1-2. Trận này, tiền vệ người Bồ Đào Nha một lần lập công cùng một lần sút hỏng 11 m.



Đề xuất của thầy Park đã được AFF thông qua... ẢNH: NGỌC DUNG

Tuyển Việt Nam tập trung 70 cầu thủ, đá giao hữu tại Bình Dương

Đề xuất đăng ký danh sách sơ bộ của HLV Park Hang-seo đã được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á chấp thuận. Theo đó, các đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2020 được phép đăng ký 70 cầu thủ thay vì 50 như lúc đầu.

Yêu cầu trên được nhận định phù hợp với xu thế, do bóng đá thế giới và khu vực đều chung ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Riêng với đội tuyển Việt Nam trước khi vào mục tiêu bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á, thầy trò ông Park còn thêm ba trận quan trọng tại vòng loại World Cup 2022.



...khoảng 70 cầu thủ sẽ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Theo thống nhất của VFF về kế hoạch hoạt động của đội tuyển quốc gia cuối năm 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ có một tuần tập trung, đấu giao hữu một trận vào đầu tháng 9 tại Bình Dương. Trước khi di chuyển đến Malaysia dự tranh vòng loại World Cup 2022 với chủ nhà (ngày 13-10), tuyển Việt Nam sẽ có thêm hai trận giao hữu nữa với các đội “quân xanh” chất lượng.

Tuy nhiên do phải tuân thủ việc phòng chống dịch COVID-19, phương án hai đội “quân xanh” nước ngoài của tuyển Việt Nam có thể cơ động chuyển sang cọ xát với hai CLB hàng đầu trong nước, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9.

Sau khi các giải đấu trong nước kết thúc ngày 31-10, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại thi đấu hai trận còn lại vòng loại World Cup 2022, lần lượt tiếp Indonesia ngày 17-11 trên sân nhà và chuyến làm khách trên sân của UAE ngày 17-11. Ngay sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020.