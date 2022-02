Chia sẻ trước giờ G, ông Đinh Thế Nam cho biết sẽ giúp học trò chơi hết sức để mong có thể giành ngôi cao nhất: “Tôi nghĩ đội tuyển U-23 Việt Nam cũng như nhiều đội bóng khác trong khu vực đều có quá trình chuẩn bị rất kỹ càng. Chúng tôi có hơn một tháng tập luyện cùng nhau và tất cả đều háo hức cho cuộc chơi này”.



HLV Đinh Thế Nam tin các học trò sẽ làm nên chuyện ở giải U-23 Đông Nam Á. Ảnh: VFF

U-23 Việt Nam nằm ở bảng C và lần lượt gặp U-23 Singapore (ngày 19-2) và U-23 Thái Lan (ngày 22-2). Trước đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam có dịp quan sát hai đối thủ này khi họ đụng độ nhau ngày 16-2. Giải U-23 Đông Nam Á có 11 đội chia thành ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết. Tuy nhiên, Indonesia giờ chót bỏ cuộc nên điều lệ giải có chút thay đổi. Theo đó, bảng A có bốn đội nên đội xếp nhì bảng chung cuộc không tính kết quả với đội cuối bảng.

Lần đầu tiên nắm tuyển U-23 quốc gia đá giải lớn, HLV Đinh Thế Nam tự tin: “Tôi biết có nhiều đội bóng đến Campuchia với mục tiêu cao nhất và tuyển U-23 Việt Nam cũng không đi du lịch. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để nhắm đến ngôi cao nhất có thể. Đây là một cơ hội quý giá cho các cầu thủ thi đấu cọ xát để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho tương lai”.

Đội tuyển U-23 Việt Nam với 27 cầu thủ có những buổi tập đầu tiên trên đất Campuchia từ ngày 13-2. Sau hai trận giao hữu trong nước thắng trẻ U-19 B. Bình Dương 3-0 và thắng đội hạng nhất Long An 4-1, ông Đinh Thế Nam đi sâu vào rèn chiến thuật cho học trò với cách chia đội hình ra thi đấu đối kháng. Ông luôn dặn dò các tuyển thủ trẻ chú ý giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch COVID-19 lây lan khó lường.

Trong khi đó, không may cho U-23 Singapore với thành phần trẻ dưới 21 tuổi lại không có đội hình mạnh nhất do nhiễm bệnh COVID-19. HLV Nazri Nasir cho biết: “Rất tiếc U-23 Singapore không thể đưa sang Campuchia lực lượng tốt nhất do bốn cầu thủ trụ cột bị dương tính với COVID-19 nên không thể đồng hành với đội. Tuy nhiên, tôi vẫn có những phương án dự phòng và đây là dịp cho các tuyển thủ khác nỗ lực thể hiện mình”.

Còn HLV Salvador Garcia của tuyển U-23 Thái Lan có thành phần cầu thủ hầu hết là U-19 nên có vẻ dè dặt với chỉ tiêu chung: “Trước mắt, chúng tôi sẽ toan tính kỹ lưỡng ở trận ra quân gặp U-23 Singapore. Tôi muốn các học trò nghiên cứu kỹ đối thủ này và tập luyện, thi đấu đúng với sức mình. Thắng trận đầu tiên, chúng tôi mới tính tiếp đến U-23 Việt Nam và mục tiêu ban đầu là vượt qua vòng bảng”.

Chiều 14-2 khai mạc giải U-23 với hai trận đấu ở bảng A giữa hai cặp đấu Campuchia - Brunei, Đông Timor - Philippines. Bảng B có các đội Malaysia, Myanmar và Lào.•