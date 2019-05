VĐV đổ máu, Malaysia bị loại khỏi giải cầu lông thế giới

Tay vợt cầu lông Malaysia đổ máu, bị loại Sudirman Cup

VĐV cầu lông người Malaysia, Teo Ee Yi đổ máu nằm run rẩy dưới sàn sau khi va chạm với người đánh cặp, tại trận tứ kết cầu lông vô địch đồng đội thế giới Sudirman Cup 2019 đang diễn ra tại Nam Ninh (Trung Quốc).



Bộ đôi Malaysia trong trận tứ kết gặp Nhật Bản.

Tay vợt 26 tuổi nằm xuống sàn gần 10 phút với chiếc cằm bê bết, máu chảy xuống cổ. Tình huống xảy ở trận đấu đôi nam, tại cuộc so tài với hai tay vợt hàng đầu Nhật Bản.

Teo Ee Yi bị chấn thương nặng, sau khi anh và đồng đội Ong Yew Sin cùng tung hết nỗ lực trong một pha cứu cầu, và chân trái của Ong vô tình dập trúng mặt Teo.



Teo Ee Yi dính chấn thương hy hữu nằm dưới sàn sau cú va chạm với đồng đội Ong Yew Sin. ẢNH: AFP

Sau khi được bộ phận y tế chăm sóc, Teo Ee Yi trở lại sàn đấu với chiếc băng lớn dưới cằm nhưng hai tay vợt Malaysia đã đánh mất lợi thế. Họ hai lần cứu được điểm thua trận trước Takeshi Kamura và Keigo Sonoda nhưng cuối cùng không thể ngăn được thất bại kịch tính kéo dài suốt 95 phút.

Kết thúc trận đấu, Teo Ee Ti từ chối đổ lỗi do chấn thương khiến anh và đồng đội để thua set đấu thứ 3 quyết định, đồng thời nhấn mạnh: “Đó là vết rách khá lớn, tôi cần phải đi khâu lại ngay”.

Cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa Malaysia và Nhật Bản . Nguồn: Youtube

Thất bại của Malaysia giúp Nhật Bản vượt lên dẫn trước 1-0. Ngay sau đó, tay vợt số 1 thế giới Kento Momota và Nozomi Okuhara tiếp tục chiến thắng các trận đánh đơn đưa Nhật Bản vượt lên thắng 3-0. Đối thủ của Nhật Bản tại bán kết sẽ là đội thắng giữa cặp đấu Indonesia và Đài Loan.

Nguyễn Văn Sỹ thôi chức HLV trưởng, Nam Định bất ngờ đánh bại ĐKVĐ V-League

Đang cùng Nam Định gặt hái thành công, bỗng nhiên HLV Nguyễn Văn Sỹ bất ngờ nhường ghế cho anh trai Nguyễn Văn Dũng. Nguyên nhân được chủ tịch CLB tiết lộ do ông Sỹ không hợp tuổi, sợ đem đến vận xui cho đội nhà.

Ông Nguyễn Tân Anh, Chủ tịch CLB Nam Định cho biết: “Nguyễn Văn Sỹ tạm lui về BHL với chức danh giám đốc kỹ thuật hoặc trợ lý đều được. Anh trai Nguyễn Văn Dũng sẽ đứng chức danh HLV trưởng. Chúng tôi điều chỉnh chức danh BHL với hy vọng đội nhà sẽ nhiều may mắn, có thành tích tốt hơn”.



HLV Nguyễn Văn Sỹ (phải) tạm nhường chức danh HLV trưởng CLB Nam Định lại cho người anh trai Nguyễn Văn Dũng (trái). ẢNH: CTV

Được biết năm nay “huyền thoại” bóng đá Nam Định Nguyễn Văn Sỹ vào tuổi 49. Con số được xem cho là không may mắn, theo quan niệm của người dân Á Đông. Đấy cũng chính là lý do người anh trai Nguyễn Văn Dũng sẽ đảm đương vị trí HLV trưởng, nhưng quyền quyết định về chuyên môn vẫn do Nguyễn Văn Sỹ đảm nhận.

Và kết quả thật bất ngờ trong ngày đầu ông Dũng “cầm quân”, Nam Định xuất thần đánh bại đương kim vô địch V-League Hà Nội FC 2-0, khuôn khổ vòng đấu 11 V-League. Hai pha ghi bàn lần lượt do Doigo và Vũ Thế Vương lập công.