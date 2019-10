Vén màn bí ẩn V-League sau vòng áp chót kẻ khóc người cười

Lần lượt các đội HA Gia Lai, Viettel, Nam Định, Hải Phòng đã chắc chắn trụ hạng sau vòng 25 V-League nhờ những điểm số ngọt ngào thì hai đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa và Thanh Hóa không thắng nên vẫn nằm yên lặng ở vùng nguy hiểm.

Cả hai mới có 25 điểm và hiện Thanh Hóa vẫn tạm xếp trên Sanna Khánh Hòa nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại trong khi các đối thủ đều thu hoạch từ 30 điểm trở lên. Giải chỉ còn một vòng đấu cuối và giữa họ chỉ còn là xác định ai chơi play off, ai rớt hạng trực tiếp mà thôi.



Đội khách HA Gia Lai bỏ túi 3 điểm trên sân Thống Nhất khi CLB TP.HCM đã biết chắc đoạt ngôi á quân V-Lague 2019. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Dễ thấy Thanh Hóa đang rơi tự do mà không có cách gì kiềm chế, từ khi bầu Đệ phế truất HLV Đức Thắng để thay bằng thầy trẻ Mai Xuân Hợp. Các cầu thủ đã thua 10 trận liên tiếp như một cách phản kháng đầy chán nản trong sự bất lực của các nhà làm bóng đá Thanh Hóa. Họ thua mãi thành quen nên trận thua 1-3 mới nhất chiều 19-10 trên sân nhà trước Viettel đã không còn làm khán giả Thanh Hóa lạ lẫm nữa.

HLV Mai Xuân Hợp thất vọng tiết lộ bàn thua sớm và tâm lý suy sụp của các cầu thủ Thanh Hóa sau hàng loạt trận thua khiến họ chịu ảnh hưởng bất lợi nặng nề. Ông Hợp cho rằng cầu thủ của mình đã chơi bóng cố gắng hết sức mình rồi và hy vọng sẽ tìm thất cơ hội trụ hạng.

Lượt đấu cuối làm khách B. Bình Dương, thầy trò Mai Xuân Hợp nếu vẫn cứ giữ mãi bộ mặt ỉu xìu và lối chơi bạc nhược thì có thể rớt hạng V-League trực tiếp chứ không phải Sanna Khánh Hòa. Bởi cần biết B. Bình Dương hiện đứng hạng 4, chỉ kém Than Quảng Ninh 1 điểm khiến họ vẫn còn động lực để nhảy vào suất huy chương đồng, còn Thanh Hóa đã yếu đuối lại mệt mỏi sẽ gặp lành ít dữ nhiều.



Thanh Hóa thua trận thứ 10 liên tiếp và mới nhất ngã ngựa trước Viettel 1-3...



... trong khi Sanna Khánh Hòa cũng ở sân nhà hòa Sài Gòn đã hết động lực 0-0 chẳng khác gì thua...



... còn HA Gia Lai thảnh thơi khi thắng trên sân khách TP.HCM. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Khác hơn với trường hợp của đội bóng xứ Thanh, Sanna Khánh Hòa dù rất nỗ lực nhưng đã không gặp nhiều may mắn. Thầy trò Võ Đình Tân ở lượt đấu trước mạnh mẽ đánh bại Nam Định 3-0 thì nghiệt ngã cũng trên sân Nha Trang lại không thể qua mặt Sài Gòn đã cập bến an toàn. Trận hòa không bàn thắng làm Sanna Khánh Hòa chưa thể ngoi lên khỏi vị trí cuối bảng quen thuộc nhưng cơ hội cho họ tìm suất vé vớt vẫn còn.

Vì trong lượt đấu cuối, Sanna Khánh Hòa sẽ làm khách trên sân Pleiku dễ thở hơn đối thủ tranh chấp trực tiếp Thanh Hóa nhọc nhằn ở sân B. Bình Dương. Kết quả của hai trận đấu cuối cùng V-League diễn ra ngày 23-10 sẽ xác định đội áp chót bảng đá trận play off với đội thứ nhì của V-League là CLB Phố Hiến trên một sân trung lập ngày 29-10.

Trở lại vòng đấu áp chót V-League vừa xong, HA Gia Lai thở phào nhẹ nhõm với chiến thắng đội á quân TP.HCM 2-1. Ba bàn thắng đều ghi trên chấm phạt đền 11 mét, do công của Hồng Duy và Văn Thanh cho đội khách, còn Phi Sơn ghi bàn gỡ cho TP.HCM.



Văn Toàn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, còn trung vệ tuyển quốc gia Hữu Tuấn là tác giả tạo ra hai lần bị phạt đền cho HA Gia Lai. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Có nét lạ trong trận đấu này, thầy cũ Chung Hae-seong của HA Gia Lai đang dẫn dắt TP.HCM đã cất hết ngoại binh như để dưỡng sức cho bán kết cúp quốc gia đối đầu Hà Nội. Ngược lại, đội bóng phố núi rất cố gắng và chắt chiu từng cơ hội để trụ hạng ngoạn mục trong sự vui vẻ của chủ sân Thống Nhất.

Trong khi đó, tân binh Nam Định cũng đã trút đi gánh nặng ngàn cân với chiến thắng đội khách Hải Phòng 2-1. Cặp ngoại binh Agbaji và Jubior ghi bàn cho Nam Định cùng bàn gỡ thủ tục của Hữu Phúc cho Hải Phòng.

Bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu này có lẽ là cú ngã ngựa 0-2 của chủ nhà SHB Đà Nẵng vẫn còn cửa tranh hạng ba lại để B. Bình Dương hớt tay trên.



Thầy trò Chung Hae-seong ăn mừng ngôi á quân V-League 2019 sau trận thua HA Gia Lai. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà Hà Nội sau khi sớm đoạt ngôi vô địch V-League lần thứ 4 đã tung ra đội hình dự bị tiếp khách Quảng Nam. Họ ghi trước hai bàn nhưng bị bắt lại 2-2 một cách hòa nhã.

Trận này, thầy trò Chu Đình Nghiêm vẫn còn chơi trên sân Hàng Đẫy không có khán giả do chịu án kỷ luật để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng khi gặp Nam Định. Cho nên phải đến vòng đấu cuối ngày 23-10 trên sân Than Quảng Ninh, nhà vô địch Hà Nội mới nhận cúp do ban tổ chức trao tặng với phần thưởng 3 tỉ đồng cho những nỗ lực không mệt mỏi của họ.

Kết quả các trận đấu vòng 25 V-League chiều 19-10: SL Nghệ An – Than Quảng Ninh 0-0, Thanh Hóa – Viettel 1-3, TP.HCM – HA Gia Lai 1-2, Nam Định – Hải Phòng 2-1, Sanna Khánh Hòa – Sài Gòn 0-0, SHB Đà Nẵng – B. Bình Dương 0-2, Hà Nội – Quảng Nam 2-2.



Bảng xếp hạng sau vòng 25 V-League.