Clip Công Phượng than mệt, HLV Kiatisak lắc đầu ngao ngán (PLO)- Hai sắc thái trái ngược giữa Công Phượng và Tuấn Anh được thể hiện tại buổi tập thể lực của CLB HA Gia Lai. Trong bối cảnh V-League 2021 có thể hoãn đến tháng 2-2022, kế hoạch tập trung đội tuyển Việt Nam sẽ được ban huấn luyện đẩy lên sớm hơn so với dự kiến. Nhận định về việc này, một HLV bộc bạch rằng, kế hoạch ấy sẽ giúp các tuyển thủ duy trì cảm giác khi mà trái bóng V-League không thể lăn trở lại do đại dịch COVOD-19 đang bùng phát mạnh.



HLV Park Hang-seo sắp chốt danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại 3 World Cup. ẢNH: NGỌC DUNG

Để chuẩn bị cho trận đấu sân khách đầu tiên tại vòng loại 3 World Cup trên sân của Saudi Abrabia diễn ra ngày 2-9 tới, HLV Park Hang-seo dự trù gọi khoảng 48 cầu thủ. Tuy nhiên đến sát ngày tập trung, danh sách này sẽ được rút gọn còn khoảng 30 thành viên, tương đương quân số so với đợt tập trung tại vòng loại thứ hai.

Theo dự báo của giới chuyên môn, danh tính đội tuyển Việt Nam ở đợt sắp tới sẽ không thể thiếu “bộ khung chuẩn” Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Tấn Trường…



Thủ môn Đặng Văn Lâm có thể trở lại đội tuyển Việt Nam tại đợt trung trung sắp tới. ẢNH: NGỌC DUNG

Đặc biệt ở đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm, cầu thủ Việt Nam duy nhất hiện đang được thi đấu (theo đúng nghĩa đen) trong màu áo CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) tại đấu trường AFC Champions League.

Trao đổi về việc cho gọi thủ thành Văn Lâm, một lãnh đạo VFF khẳng định liên đoàn sẽ làm mọi cách để đưa Văn Lâm trở về từ Nhật Bản, giúp anh có điều kiện cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tại vòng loại 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Úc, Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia và cường quốc bóng đá châu lục là Nhật Bản. So với các đội tuyển khác, thầy trò HLV Park Hang-seo đang được chính phủ tạo điều kiện tốt nhất để được thi đấu trên sân nhà.

Cụ thể sau chuyến làm khách tại Saudi Arabia ngày 2-9, đúng một tuần sau, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đội tuyển Úc trong khuôn khổ lượt trận thứ hai.