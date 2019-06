Vì sao đồng hương thầy Park thất bại ở V-League?

Sau đợt ngưng nghỉ để nhường quân cho các đội tuyển quốc gia chơi giao hữu, V-League đã trở lại vòng đấu 13 cũng là lượt trận cuối lượt đi. Đáng chú ý HLV Lee Heung Sil – đồng hương của ông Park Hang-seo sẽ không còn dẫn dắt đội bóng áo lính Viettel.

Dễ thấy thành tích của Viettel tại đấu trường V-League sau 12 vòng không như ý muốn đá dẫn đến việc chia tay với thầy Hàn. Nội dung cuộc chia tay có đoạn: “Ông Lee Heung Sil không còn là HLV trưởng đội bóng đá Viettel nữa. Việc chia tay này là sự đồng thuận giữa lãnh đạo Trung tâm Thể thao Viettel và HLV Lee Heung Sil. Từ vòng 13 V-League 2019, HLV Nguyễn Hải Biên sẽ là người dẫn dắt Viettel.



Viettel không có ngoại binh vượt trội khiến cho thành tích sau 12 vòng đấu không như mong đợi. Ảnh: NGỌC DUNG

Câu lạc bộ bóng đá Viettel xin được gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn HLV Lee Heung Sil với những công sức, tình cảm ông đã dành cho đội bóng. Chúc ông luôn nhiều sức khỏe và thành công”.

Ông Lee Heung Sil chính là thầy Hàn Quốc thứ hai mất việc trong thời gian gần đây. Đầu tiên là HLV Chung Hae-seung cũng là bạn thân của ông Park thời còn làm trợ lý chung dưới thời Hiddink giúp tuyển Hàn Quốc đoạt hạng 4 thế giới năm 2002. Ông Chung rời khỏi HA Gia Lai sau hơn một năm gần gũi vì không có thực quyền huấn luyện trực tiếp với chức danh Giám đốc kỹ thuật.

Tuy nhiên, HLV Chung Hae-seong lại rất thành công với CLB TP.HCM khi dẫn dắt các học trò đứng nhất bảng xếp hạng nhiều vòng đấu và sắp sửa vô địch lượt đi V-League 2019.



Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng làm khán giả liên miên khi về Viettel đã khiến cho sức mạnh bị giảm đi. Ảnh: NGỌC DUNG

Cuộc chia tay của thầy Hàn thứ hai ở V-League là ông Lee Heung Sil sau trào lưu thành công của HLV Park Hang-seo nhuốm màu cay đắng hơn. Bởi tân binh Viettel đã rất mạnh tay mua sắm lực lượng cho mùa đầu đá giải cao nhất nhưng cách chơi và thứ hạng không như kỳ vọng.

Thực tế HLV Lee Heung Sil có một bản lý lịch rất ấn tượng, hơn cả ông Park ở sân chơi K-League với hai lần vô địch giải Hàn Quốc (2009, 2011), đoạt một Cúp quốc gia, một Siêu Cúp và một lần vô địch AFC Champions League (2006).

Thế nhưng V-League là một sân chơi hoàn toàn khác và việc ông Lee Heung Sil chưa kịp thích nghi sau 5 tháng không phải chuyện lạ. Viettel đã không thể kiên nhẫn hơn khi đã chi rất nhiều tiền cho những bản hợp đồng của Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn,… nhưng sau 12 vòng đấu, họ chỉ có 4 trận thắng, 2 trận hòa và 6 trận thua. Viettel đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League với 14 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa 5 điểm.





Ông thầy Hàn Lee Heung Sil phải ra đi nhường chỗ cho HLV Hải Biên. Ảnh: NGỌC DUNG

Xét một cách toàn diện, lỗi không chỉ do HLV Lee Heung Sil vì không phải lúc nào ông cũng có lực lượng mạnh nhất. Chẳng hạn, trung vệ Quế Ngọc Hải đội trưởng tuyển Việt Nam đá hai trận đầu mùa giải đã phải nghỉ 5 trận do thẻ phạt và kỷ luật vì lỗi chơi xấu. Hay như tiền vệ Trọng Hoàng chuyển về từ SL Nghệ An phải ngồi chơi xơi nước đến hết lượt đi do không tuân thủ quy tắc chuyển nhượng.

Tiền đạo trẻ Hoàng Đức không may gặp chấn thương trận đá, trận nghỉ khiến nội lực sứt mẻ nhiều. Trong khi đó, các chân sút ngoại của Viettel thiếu duyên ghi bàn và chưa phải là chỗ dựa chính cho nội binh như hầu hết CLB dùng để săn bàn thắng lẫn gia cố phòng ngự.

Vòng đấu 13 ngày 16-6 tới, Viettel với sự dẫn dắt của trợ lý Hải Biên vừa thay ông Lee Heung Sil dự báo gặp nhiều khó khăn trước đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa đang rất khát điểm. Nhưng biết đâu, Viettel khi thay tướng sẽ đổi vận như cái cách mà rất nhiều CLB đang chơi V-League thường làm mỗi lần đội bóng sa sút.