Huyền thoại của Quỷ đỏ chia sẻ: “Tôi nghĩ, với mẫu cầu thủ mà Man United đang tìm kiếm, Kane hiển nhiên là một bản hợp đồng lớn. Nhưng tôi cho rằng, có lẽ họ đang chờ đợi Erling Haaland.

MU đã chi 73 triệu bảng để ký hợp đồng với Jadon Sancho từ Borussia Dortmund, vì vậy có thể thấy họ sẽ không đủ tiền để cạnh tranh Kane với đội bóng khác, đặc biệt khi MU muốn lấy Kieran Trippier của Atletico Madrid. Tôi không thấy dấu hiệu Kane sẽ gia nhập MU ở thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ, Kane đã đặt hết tâm huyết vào việc được chơi bóng dưới sự huấn luyện của Pep Guardiola tại Man City hơn là MU.



Tiền đạo trẻ Haaland mới là đích ngắm của MU. Ảnh: CGI.

Mùa giải tới, Kane sẽ thêm một tuổi. Vì vậy, tôi nghĩ MU sẽ tìm kiếm một tiền đạo trẻ hơn. Tuy nhiên, họ đang có Edinson Cavani ít nhất một năm nữa, và Mason Greenwood có thể là người kế nhiệm lâu dài. Điều này sẽ mở đường cho Erling Haaland đến Old Trafford vào mùa hè năm sau. Cậu ấy trẻ hơn, là một tay săn bàn đáng kinh ngạc. Và tôi nghĩ, Haaland là mẫu tiền đạo phù hợp với khuôn mẫu của MU hơn là Harry Kane.

Ngay cả khi MU phải đợi thêm một năm nữa, tôi nghĩ Haaland xứng đáng để chờ. Haaland, Kane và Mbappe là ba nhân tố chính trên thị trường chuyển nhượng của MU, những chân sút có khả năng tạo ra sự khác biệt, với tham vọng mang về danh hiệu cho đội bóng này. Theo tôi, Mbappe sẽ không đến MU, trái tim của Kane thì đặt ở Man City. Vì vậy, Haaland mới là cầu thủ đáng hy vọng hơn”.



Kane được cho là phù hợp hơn với việc khoác áo Man City. Ảnh: CGI.

Manchester City được cho là hài lòng với việc chờ đợi Harry Kane, và muốn giảm giá 160 triệu bảng của Tottenham cho tiền đạo người Anh. Spurs thích thú với việc cả hai đội bóng thành Manchester sẽ vào cuộc chiến tranh giành chân sút 27 tuổi để thổi giá cao hơn. Cả Tottenham và Kane đều cần MU sẽ kết thúc việc trả giá cao hơn Man City.

Rõ ràng HLV Pep Guardiola rất ưu tiên mua Kane, nhưng Man City đã mong mỏi Spurs giảm giá trong suốt mùa hè. Man xanh cần tìm người thay thế Sergio Aguero đã gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do, cùng một danh sách các phương án khác, nếu họ không thể sở hữu Kane. Hiện tại, Man City có thể cho Gabriel Jesus, Ferran Torres và Raheem Sterling, hoặc De Bruyne làm số 9 ảo, nhưng vẫn cần một chân sút tốt.



MU cần thiết hơn với hai thương vụ Varane và Sancho. Ảnh: CGI.

Ở phía bên kia, Kane và Tottenham chờ đợi MU đẩy giá lẫn đưa ra múc lương tăng lên. Tuy nhiên, nhìn từ việc Quỷ đỏ mua Sancho và Varane, có thể thấy họ không thực sự muốn tham gia vào thương vụ này. Trái lại, sau khi thương thảo với Borussia Dortmund, họ biết rõ Haaland chưa đi trong mùa hè này. So với Kane, chân sút trẻ Haaland phù hợp hơn với MU, đặc biệt là dưới thời Solskjaer.

Cần biết, toàn bộ tiền đạo do MU mua về đều khá dày dặn kinh nghiệm như Edinson Cavani gia nhập tự do, Odion Ighalo đến theo dạng cho mượn. Hướng đến một hàng công đầy sức trẻ, rõ ràng Solsa chẳng có lý do gì để gạch tên Haaland để đầu tư vào Kane. Hơn hết, MU chỉ cần bỏ ra khoảng 64 triệu bảng để chiêu mộ Haaland, chắc chắn ngon, bổ. rẻ hơn phải đáp ứng con số 160 triệu bảng mà chủ tịch Daniel Levy mong muốn.