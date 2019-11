Việt Nam - Brunei (6-0): Thắng dễ hơn đá tập!

Đội Brunei vi phạm điều lệ hay có người sửa danh sách đăng ký? Sự cố trận Việt Nam - Brunei 6-0 là sau trận đấu, HLV Jumat Aminuddin lên tiếng: “Tôi không điền tên Bolkiah vào danh sách 11 cầu thủ ra sân nhưng cậu ấy vẫn vào sân. Tôi chỉ hứa cố gắng trao cơ hội cho cậu ấy nhưng không hiểu bằng cách nào cậu ấy vẫn có thể vào sân. Tôi không can thiệp được chuyện đó”.

Bolkiah (9) không được đăng ký trong danh sách 11 cầu thủ đá chính nhưng vẫn ra sân trong đội hình chính (!?). Ảnh: ANH PHƯƠNG Phát biểu trên của HLV Jumat Aminuddin thật sự gây sốc vì theo luật nếu cầu thủ không được đăng ký ra sân mà vẫn thi đấu là vi phạm điều lệ. Cũng cần biết cầu thủ tự ý vào sân mà HLV không biết là cầu thủ hoàng tộc của Brunei. Danh sách 11 cầu thủ thi đấu chính thức từ ban tổ chức cũng không có tên Bolkiah số 9. Cũng cần nói thêm, Bolkiah là cháu của ngài Hassanal Bolkiah, Sultan (quốc vương) đời thứ 29 của Brunei và cũng là thủ tướng Brunei. Theo thống kê, anh là cầu thủ giàu nhất thế giới với khối tài sản gấp 33 lần so với Lionel Messi và 27 lần so với Cristiano Ronaldo. Cũng với phát biểu trên, nhiều người tin rằng HLV Jumat Aminuddin sẽ khó ngồi yên trên chiếc ghế của mình qua việc huỵch toẹt cầu thủ “vàng” không đăng ký mà vẫn ra sân. Đ.TR