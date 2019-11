Việt Nam - Brunei: Ông Park vừa giấu bài, vừa muốn thắng đậm!

Trong bốn lần gặp nhau gần nhất, các đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) đều đại thắng Brunei ít nhất 6-0 và thường là 7-0, 8-0. Cho nên việc U-22+2 của ông Park lần này có thắng đậm đối thủ lót đường là chuyện rất đỗi bình thường. Việc thắng ít Brunei mới là lạ, bởi còn tính cửa so sánh hiệu số bàn thắng bại với các đội trong bảng B.



Điều ông Park nghĩ ngợi nhiều nhất cho chiến dịch vàng SEA Games không phải là mặt sân cỏ nhân tạo tại Binan khó chơi hay thủ đô Manila mùa này thường có những cơn mưa đỏng đảnh bất chợt. Ông cũng không ngại các đối thủ lớn quen mặt cùng bảng như Thái Lan từng thua mình 0-4, hay Indonesia thua 0-1 ở vòng loại U-23 châu Á mới hồi tháng 3.

Thầy Hàn chỉ lo học trò của ông có kịp hồi sức với mật độ thi đấu dày 10 trận trong vòng năm ngày, lại có hai trận di chuyển mệt nhọc đến sân Binan với khoảng 35 km mà mất cả 1 tiếng rưỡi do kẹt xe.



Cuộc họp kỹ thuật cùng HLV sáu đội bảng B thu hút giới truyền thông vì bảng này được xem là bảng tử thần. Ảnh: ANH PHƯƠNG



Brunei từng thua đậm học trò ông Park tại Mỹ Đình khi đá vòng loại U-23 châu Á. Ảnh: NGỌC DUNG

Cũng cần biết việc ông Park chọn hai tuyển thủ quốc gia Trọng Hoàng (30 tuổi) và Hùng Dũng (26 tuổi) tăng cường cho U-22 VN chủ yếu dựa vào sự phục hồi nhanh lẫn tính đa năng trong cách chơi của họ. Bên cạnh đó còn có sáu tuyển thủ khác vừa cùng ông đá vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều so với lứa trẻ dưới 22 tuổi nhưng kinh nghiệm lại yếu hơn.

Chính vì thế ông Park nói thẳng sẽ xoay tua cầu thủ cho các trận vòng bảng, không chỉ ở cuộc đối đầu chẳng mấy khó khăn với U-22 Brunei mà thầy trò ông từng nhẹ nhàng vùi dập đến 6-0 tại vòng loại U-23 châu Á. Ngay cả HLV Aminuddin bin Jumat cũng biết thân phận của U-22 Brunei như kẻ lót đường dễ thương đã rào trước rằng học trò ông đá SEA Games 30 chỉ nhằm học hỏi kinh nghiệm với thành phần đa số trẻ, chưa đá bóng chuyên nghiệp và xem bóng đá như nghề tay trái.

Cũng do tuyển U-22 VN có chút may mắn sẽ lần lượt gặp các đối thủ từ yếu đến mạnh dần, như sau trận đá với Brunei là đụng độ Lào, Indonesia, Singapore, nên ở trận cuối còn có thể tính toán với Thái Lan để tạo lợi thế nhất cho trận knock out. Vì thế, cuộc chiến thực sự cho mục tiêu vàng SEA Games của thầy trò Park Hang-seo gần như chỉ tính từ vòng bán kết.

Ông Park cũng không quá dựa vào các điều kiện thuận lợi khác của mình nhằm gây tâm lý thỏa mãn cho học trò, như việc ông đã giúp họ rèn luyện rất kỹ lưỡng ngay từ đầu tháng 7 với nhiều trận cọ xát quý giá mà không có đối thủ nào có cách kiến tạo ra nền tảng như U-22 VN.

Dĩ nhiên, thầy trò ông Park cũng gặp đòn tâm lý chiến của đối phương với lời khích tướng của HLV Ong Kim Swee của Malaysia ở bảng A nửa đùa nửa mong U-22 VN bị loại ở vòng bảng. Nhưng thật ra những trò dự đoán sau lưng đối thủ chẳng hề hấn gì đến mục tiêu và khát vọng bóng đá VN đang có nhiều thời cơ đăng quang SEA Games sau 60 năm đợi chờ ròng rã.