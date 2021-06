Kaya FC những mùa trước thỉnh thoảng đại diện Philippines tham dự AFC Cup và bị loại ngay sau vòng bảng nhưng nay thì CLB này giành quyền chơi lớn.





Viettel sau trận thua Ulsan Hyundai của Hàn Quốc vào những giây cuối

sẽ bằng mọi giá để lấy 3 điểm trước Kaya của Philippines. Ảnh: CTV

Nếu như ở lượt trận đầu ngày 26-6, Viettel thua Ulsan Hyundai 0-1 thì Kaya thua chủ nhà Pathum Utd 1-4. Cũng cần biết trong trận play off, Kaya đánh bại Shanghai Port 1-0 nên được ngộ nhận là đội bóng mạnh đánh bại đại diện Trung Quốc. Tuy nhiên, phân tích của AFC đưa ra là do Shanghai Port tự thua vì lực lượng khủng hoảng do ảnh hưởng tài chính để cả đội hình chính ra đi, trong đó có cả các ngoại binh chất lượng.



Trận này, Viettel sẽ tung đội hình mạnh ra để tìm chiến thắng và thực lực của Viettel hoàn toàn có thể làm được điều này.

Trả lời báo chí tại Bangkok, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết: “Đội sẽ nỗ lực hết mình từng trận đấu của giải bởi Viettel là đại diện duy nhất tham dự giải châu lục, Viettel chiến đấu và tự hào không chỉ màu áo CLB mà còn vì bóng đá Việt Nam”.

Bộ đôi HLV Trương Việt Hoàng và Jurgen Gede sẽ tung lực lượng mạnh để có trận thắng đầu tay.

Nếu Viettel thể hiện như trận gặp Ulsan Hyundai, lực lượng lại đầy đủ hơn với bộ đôi trung vệ đội tuyển Việt Nam gồm Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải và phía trên lại có Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Caique cùng tiền đạo Bruno, Pedro... thì nhất định sẽ chiến thắng đại diện Philippines.

Trong khi đó, Kaya có vài gương mặt cựu tuyển thủ Philippines như Marwin Angeles (người ghi bàn danh dự trong trận thua Pathum 1-4), Jarvey Gayoso, Louie Casas, Audie Menzi (người ghi bàn duy nhất trận play off thắng Shanghai Port 1-0).