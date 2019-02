Vinh danh HLV Park Hang-seo: Dấu ấn thầy Hàn!

Trong dịp nghỉ phép ở quê nhà, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon đã mời HLV Park Hang-seo đến văn phòng trò chuyện thân mật. Thủ tướng Hàn Quốc đã cám ơn và khẳng định ông Park có những đóng góp quan trọng về phát triển mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia qua chiếc cầu nối bóng đá. Tương tự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã tiếp HLV Park Hang-seo và phu nhân để nói lời cám ơn bằng một tình cảm quý mến.



Ai cũng biết mới chỉ sau hơn một năm đồng hành với các đội tuyển Việt Nam, ông thầy người Hàn Quốc đã tạo ra nhiều dấu ấn đẹp với thành công vang dội trên đấu trường quốc tế. HLV Park Hang-seo không chỉ là người truyền lửa cho bóng đá Việt Nam mà ông còn là một người cha của các cầu thủ. Quan trọng nhất là ông luôn hướng cầu thủ thi đấu với một tinh thần fair play mạnh mẽ.

Lần đầu tiên chính thức cầm quân U-23 Việt Nam ở giải châu Á 2018, ông Park và các học trò đã xuất sắc giành ngôi á quân trong một đêm mưa tuyết trắng xóa tại Thường Châu (Trung Quốc). Dẫn dắt đội tuyển Olympic quốc gia đá giải Asiad 18, ông thầy Hàn tiếp tục gây địa chấn khi đưa đội vào đến bán kết. AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã đăng quang sau tròn 10 năm chờ đợi. Còn ở Asian Cup 2019, ông Park Hang-seo lại gây bất ngờ với đội tuyển lọt vào tốp tám đội mạnh nhất châu Á.



HLV Park Hang-seo được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng trong buổi lễ đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: NGỌC DUNG



Thầy Park chia sẻ với các em nhỏ trong chương trình “Gieo mơ ước - Give a dream”. Ảnh: CTV

Chưa từng có một HLV nào của bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều chiến tích rực rỡ như ông Park Hang-seo. ông xứng đáng nhận rất nhiều sự yêu mến, cảm phục từ nhiều giới cùng sự vinh danh Fair Play.

Chia sẻ về những thành công ngoài mong đợi, ông Park luôn khiêm tốn: “Nếu chỉ nói về năng lực, tôi không nổi trội nhưng tôi có kinh nghiệm. Tôi không phải là một HLV nổi tiếng, tôi chỉ có bí quyết sau nhiều năm có mặt trong đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tham dự World Cup hay dẫn dắt các CLB quê hương. Hiện tại, tôi chưa muốn dừng lại với bóng đá Việt Nam mà mỗi ngày vẫn phải nỗ lực để phát triển hơn nữa”.

2018 là một năm quá thành công của bóng đá Việt Nam có rất nhiều hình ảnh đẹp trên sân cỏ gắn liền với cái tên Park Hang-seo. Ông thầy người Hàn Quốc đã dạy cho các học trò nhiều bài học quý về bóng đá và còn giúp họ sống có trách nhiệm, giàu tình nhân ái hơn.

Ngay sau khi đoạt ngôi á quân U-23 châu Á hay lúc vô địch AFF Cup 2018, ông Park thường âm thầm tìm lại bầu Đức - người đã phát hiện và mời thầy Hàn về huấn luyện các đội tuyển Việt Nam - chỉ để ôm vai người bạn già nói lời cám ơn. Ông Park cũng không biết rằng chính bầu Đức trân quý tài năng và tính cách của mình đã tình nguyện trả lương tháng trong suốt hai năm hợp đồng.

Nhà cầm quân 60 tuổi còn dành tặng món quà 2 tỉ đồng của Công ty Trường Hải là phần thưởng riêng của mình để giúp đỡ người nghèo. Ông đã đưa các tuyển thủ Việt Nam đi thăm và trao quà cho các trại trẻ mồ côi, làng SOS,… như một phần bài học về sự biết ơn trong cuộc sống. Sự nổi tiếng và nghĩa cử của ông Park có tính giáo dục rất lớn đối với những người làm bóng đá cũng như các học trò của mình.

Mới chiều 23-2, ông Park Hang-seo lại có mặt ở sân vận động An Giang để nối tiếp sự kiện “Gieo mơ ước - Give a dream” lần thứ ba do chính ông khởi xướng và thực hiện. Đây là một hoạt động từ thiện dành cho trẻ em vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn đam mê bóng đá, giúp gây quỹ và cung cấp những thiết bị phát triển bóng đá. Ông Park thân thiện và say sưa chơi bóng cùng trẻ em với nụ cười tươi lúc nào cũng nở trên môi.