V-League nóng ngai vua

Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành duy nhất bất bại đến thời điểm này và đã chắc chắn vào tốp 8 đội xếp trên vào tranh ngôi vô địch V-League. Sức mạnh của Sài Gòn đến từ lối chơi tập thể giàu khát vọng cùng sự nhạy bén săn bàn của cặp ngoại binh Geovane Magno - Pedro Paulo và tài chỉ huy hàng thủ của Byung-Keon người Hàn Quốc.



Chính nhờ ngoại lực ở hàng công đã giúp Sài Gòn (cùng với Viettel) ghi nhiều bàn thắng nhất với 19 lần sút tung lưới đối phương. Trong khi đó tuyến phòng ngự để lọt lưới ít nhất với sáu bàn đáng ghi nhận nhất là lối chơi có trách nhiệm bắt đầu từ tiền đạo phải lo tranh cướp, phòng ngự từ khi mất bóng.

Tuy nhiên, sự cân bằng trong cách chơi của Sài Gòn không phải tuyệt đối, khi hàng tiền vệ thuần nội phải dốc sức nhiều hơn nữa để tạo sự hỗ trợ đồng đều cho đồng đội cả trên mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Cuộc rượt đuổi trối chết ở trận hòa 3-3 hú hồn với đội cuối bảng Quảng Nam ở vòng 11 như một cảnh báo cho các học trò HLV Vũ Tiến Thành cần thận trọng hơn nữa. Hai trận cuối lượt đi như một thước đo tham vọng của CLB Sài Gòn lẫn sự chắc chắn trong lối đá của họ với khả năng duy trì mạch bất bại trong bao lâu.



Hà Nội đã trở lại khiến V-League sẽ thêm hấp dẫn và CLB Sài Gòn có thêm đối trọng. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Trong nhóm đội mạnh có thể cạnh tranh ngôi vô địch, bất ngờ Than Quảng Ninh bỗng dưng đẩy ba trụ cột Fagan, Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân cho bạn hiền Hải Phòng khiến nội lực yếu đi. Họ đang xếp hạng 3 với 19 điểm, chỉ kém Sài Gòn 4 điểm nhưng việc cho đi ba cầu thủ giỏi giúp bạn trụ hạng cũng đồng nghĩa lãnh đạo đội bóng này cần mối giao hảo, tình nghĩa hơn là tranh vô địch. Điều mà Than Quảng Ninh rất khó để kéo khán giả đến sân thì nay làm cho giới hâm mộ giận dữ. Hoàn toàn có thể nói Than Quảng Ninh đã tự loại mình ra khỏi cuộc tranh chấp sau khi đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng trong tốp 8 đội mạnh nhất.

Trong khi đó Viettel cũng có 19 điểm ở thời điểm cần tăng tốc để soán ngôi đầu thì ngay vòng 12 V-League ngày 26-9 tiếp khách Sài Gòn lại sứt mẻ đội hình nghiêm trọng. Ngoài việc đội trưởng Bùi Tiến Dũng bị treo giò vì nhận đủ ba thẻ vàng, Viettel còn khuyết hàng loạt cầu thủ chính thức do chấn thương sau ba trận gần nhất ở Cúp Quốc gia.

Trong những đội có khả năng soán ngôi, chắc chắn Sài Gòn ngại nhất là sự trỗi dậy của đương kim vô địch Hà Nội (18 điểm) vừa đoạt Cúp Quốc gia một cách thuyết phục. Không ngờ sự ngưng nghỉ V-League do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lại là khoảng thời gian vàng cho CLB Hà Nội chỉnh đốn đội hình và lên tiếng tái xuất cuộc đua vô địch. Họ từng thua Sài Gòn 0-1 ngay trên sân nhà trong giai đoạn khủng hoảng nhân sự bởi chấn thương và quá tải hoặc rơi rớt động lực. Tuy nhiên, thời sa sút của các học trò HLV Chu Đình Nghiêm có dấu hiệu trôi qua bởi sự trở lại xuất thần của Văn Quyết, Quang Hải và một số cựu binh lẫn tài năng trẻ hứa hẹn trình diễn những vòng đua quyết liệt.

Bất chấp Than Quang Ninh nguội lạnh với đường đến ngai vua V-League, những CLB có thực lực khác trong nhóm tám đội sau lượt đi vẫn đủ sức tạo ra một cuộc đua tranh quyết liệt.